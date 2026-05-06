"O Real Madrid está de olho no atacante que, no ano passado, tinha um preço de 100 milhões"

O Real Madrid já está trabalhando na montagem do elenco para a próxima temporada. Segundo o La Gazzetta dello Sport, um meio-campista ofensivo da Juventus está no topo da lista do gigante espanhol.

Kenan Yildiz é uma “contratação dos sonhos” para o presidente Florentino Pérez, revela o jornal esportivo italiano. O ponta-esquerda de 21 anos da Juventus renovou contrato recentemente, ficando vinculado ao clube de Turim até 2030.

Yildiz é avaliado pelo Transfermarkt em 75 milhões de euros, valor que no ano passado era estimado em 100 milhões de euros. A Juventus parece não querer deixar o talentoso atacante turco, nascido na Alemanha, sair assim tão facilmente. Isso pode mudar se o clube perder a chance de disputar a Liga dos Campeões e as receitas associadas a ela.

O interesse do Real Madrid em Yildiz não é novidade. O atacante da Juventus já havia sido associado ao Real Madrid em outubro do ano passado, quando Xabi Alonso ainda comandava o time madrilenho.

O ponta passou pela base do Bayern de Munique quando Alonso encerrava sua carreira de jogador lá. O técnico espanhol pensava, portanto, em uma reunião, o que agora não é mais possível. No entanto, Yildiz ainda está na lista do Real Madrid.

No último domingo, Yildiz disputou os 90 minutos contra o Hellas Verona, que saiu do Juventus Stadium com um ponto (1 a 1). Faltando três partidas, a Juventus está em quarto lugar e já garantiu uma vaga na Liga dos Campeões. No entanto, a quinta colocada, AS Roma, segue a um ponto de distância.

O ponta estreou em 2023 na seleção turca e já soma 28 partidas pela seleção. Yildiz parece praticamente certo de ir para a Copa do Mundo, com Austrália, Paraguai e Estados Unidos como adversários na fase de grupos.