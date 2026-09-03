O Real Madrid encerrou sua preparação para o confronto contra o Real Betis, marcado para a noite desta sexta-feira, na cidade de Sevilha, pela LaLiga, em meio à ausência de sete jogadores do elenco merengue.

O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, não conseguiu recuperar nenhum de seus jogadores lesionados antes da partida de amanhã.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", ficarão de fora do Real Madrid: Aurélien Tchouaméni, Endrick, Éder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy, Raúl Asencio e Thiago Pitarch.

Por outro lado, espera-se que a lista do Real Madrid conte com a presença de Sergio Martínez, meio-campista de 19 anos, que se juntou ao clube nos últimos dias, vindo do Racing.

Inicialmente, Martínez deveria integrar o elenco do Castilla, mas atualmente treina com a equipe principal e pode fazer sua primeira aparição na lista do Real Madrid no duelo contra o Betis.

Também se espera que a lista inclua a dupla Mario Rivas e Cestero.

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O Real Madrid esclareceu em seu site oficial que a última sessão de treinos começou com exercícios de "rondo" para ativar os jogadores, antes de passar ao trabalho tático.

Em seguida, os jogadores realizaram treinos de pressão e posse de bola, antes de a sessão ser encerrada com partidas reduzidas em espaços limitados.

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