O Real Madrid é o primeiro a ser afetado... O confronto entre Marrocos e a França se destaca na estreia da La Liga

Antes mesmo do início das disputas da La Liga, a Copa do Mundo causou o primeiro impacto direto no calendário da competição, já que o Real Madrid está prestes a ter um início diferente do restante de seus adversários, devido à participação de vários de seus jogadores na Copa do Mundo que está sendo disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O Real Madrid garantiu a presença de pelo menos um jogador nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, depois que o sorteio das quartas de final definiu o confronto entre Marrocos e França. O clube merengue estará representado nas semifinais, seja por meio de Ibrahim Díaz, pela seleção marroquina, ou pelo trio francês formado por Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni e Ibrahima Konaté.

De acordo com os regulamentos divulgados pela Liga Espanhola, qualquer time que tenha um jogador participando das semifinais da Copa do Mundo terá sua partida da primeira rodada da La Liga adiada, a fim de garantir aos seus jogadores o período de descanso e preparação previsto no acordo coletivo com a Associação dos Jogadores Profissionais, conforme confirmou o jornal AS neste domingo.

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Com isso, o confronto entre Real Madrid e Real Sociedad, previsto para a rodada de estreia entre 14 e 16 de agosto, será adiado, devendo ser disputado em data posterior, provavelmente no final do mesmo mês.

O presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, havia esclarecido que os jogadores que participam das fases finais da Copa do Mundo terão três semanas de descanso após sua última partida no torneio, seguidas por três semanas de preparação antes do retorno às competições oficiais.

Ele acrescentou que a Liga elaborou um calendário que permite a realização da maioria das partidas da primeira rodada na data prevista, com o adiamento de três ou quatro partidas para um dia no meio da semana em agosto, ficando as partidas adiadas para serem disputadas entre a segunda e a terceira rodadas do campeonato.

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Não se espera que o Real Madrid seja o único time afetado por essa decisão, já que os adiamentos também podem incluir as partidas do Barcelona contra o Athletic de Bilbao, do Atlético de Madrid contra o Málaga e do Celta de Vigo contra o Osasuna, caso essas equipes tenham jogadores que cheguem às semifinais da Copa do Mundo. A Liga Espanhola aguarda a definição das quatro seleções classificadas para as semifinais antes de anunciar oficialmente as datas da primeira rodada da competição.

Por outro lado, a Associação dos Jogadores Espanhóis havia proposto adiar o início do campeonato por uma semana inteira, para garantir que todas as equipes disputassem a rodada de estreia na mesma data; no entanto, a liga preferiu manter a data de início, dividindo a rodada em duas datas diferentes.

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