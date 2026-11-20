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Jose Mourinho comentou as crescentes especulações sobre o futuro de Endrick às vésperas da janela de transferências de janeiro de 2027. Apesar dos poucos minutos do jovem brasileiro nesta temporada, o técnico do Real Madrid insiste que o clube ainda precisa dele.

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Mourinho comenta rumores sobre a saída de Endrick

O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, rebateu as especulações que ligam Endrick a uma saída na janela de transferências de janeiro de 2027. Em meio ao debate sobre os poucos minutos do jovem atacante nesta temporada, Mourinho deixou claro que o jogador continua sendo parte importante de seus planos.

"Ele está muito bem aqui", disse Mourinho. "Para mim, a situação é muito clara: o Real Madrid é mais importante que Endrick. Eu me importo muito com Endrick; ele é um garoto fantástico, e tenho muito carinho por ele, mas, para mim, o Real Madrid é mais importante que Endrick. Isso significa que o Real Madrid precisa dele. E o técnico do Real Madrid precisa dele."

Recado direto a agentes e clubes rivais

Mourinho dirigiu suas declarações diretamente a jornalistas, agentes e clubes que vêm fazendo circular notícias sobre transferências antes da janela de inverno. Embora tenha reconhecido que a diretoria do clube tem a palavra final nas decisões sobre o elenco, ressaltou que ela conhece sua posição.

"Vocês já têm a resposta: vocês, as pessoas que escrevem, os agentes dele e todos os clubes que enviam notícias aos jornais", continuou Mourinho. "Depois disso, o Real Madrid, como estrutura superior, se meus superiores decidirem algo diferente, no futebol de hoje, isso deve ser respeitado. Mas eu, como técnico do Real Madrid, a estrutura superior sabe que, para mim, Endrick é importante."

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Por que a profundidade do elenco importa no Real Madrid

Mourinho também rejeitou a ideia mais ampla de que jogadores com menos minutos devam necessariamente deixar o clube. Com o Real Madrid disputando La Liga, Champions League, Copa do Rei e Supercopa, o rodízio continua sendo essencial.

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"O Real Madrid precisa ter um elenco forte, com opções, para que o técnico não fique preocupado se um jogador se lesionar ou se outro for convocado para a seleção e voltar cansado", explicou Mourinho. "Quero jogadores que me deem opções para fazer uma grande temporada. Não quero onze bons jogadores; quero muitos."

Em busca de oportunidades em um calendário apertado

O Real Madrid inicia uma sequência exigente de jogos com o confronto de sábado contra o Celta de Vigo, pela La Liga, no Santiago Bernabéu. Com três partidas em oito dias e um calendário de inverno intenso pela frente, todos os atacantes do elenco precisam estar prontos para contribuir.

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Para Endrick, a sequência de jogos oferece uma nova chance de buscar mais minutos sob o comando de Mourinho antes da abertura da janela de janeiro.