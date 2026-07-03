O Real Madrid divulga de repente um comunicado bastante detalhado sobre Enzo Fernández

O Real Madrid não tem interesse concreto em Enzo Fernández, conforme consta de um comunicado detalhado do clube madrilenho. O Real Madrid vem sendo associado há meses ao meio-campista do Chelsea, mas a transferência não vai se concretizar.

No mês passado, Ben Jacobs e Matteo Moretto, entre outros, ainda escreveram que o Real estava prestes a iniciar negociações com o Chelsea sobre Fernández. Em abril passado, o jogador de 25 anos, que integra a seleção argentina, já havia dado a entender que estava aberto a uma transferência para o Real. O Chelsea não gostou nada disso e suspendeu seu jogador por duas partidas.

No entanto, os madrilenos negam veementemente que tenham ocorrido conversas sobre a contratação de Fernández. “Em resposta às notícias e declarações divulgadas nos últimos dias sobre o suposto interesse do Real Madrid em Enzo Fernández, o clube deseja deixar claro que não houve, de forma alguma – direta ou indiretamente –, qualquer tentativa de contratá-lo. Além disso, também não há qualquer intenção de buscar tal transferência”, pode-se ler no comunicado.

“O Real Madrid tem o maior respeito por Enzo Fernández, um excelente jogador de futebol cujas qualidades e atuações são amplamente reconhecidas. Além disso, o clube mantém uma excelente relação com o Chelsea.”

O Real afirma se ver obrigado a negar veementemente os “rumores infundados”, por respeito a um clube como o Chelsea e por lealdade aos “princípios profissionais que o Real Madrid sempre segue”.

O clube espanhol de ponta encerra o comunicado da seguinte forma: “Lamentamos que, apesar dos fatos claros e da ausência de qualquer ação por parte do clube, ainda sejam divulgadas informações que não correspondem à realidade. Isso apenas gera confusão entre os torcedores e causa danos desnecessários aos clubes e às pessoas envolvidas.”

O Real já se reforçou com Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries. O jogador da seleção holandesa ainda não foi apresentado oficialmente na capital espanhola. O clube madrilenho também já foi frequentemente associado a Rodri, que ainda tem contrato com o Manchester City até meados de 2027.