Tudo indica que o Real Madrid caminha para uma crise defensiva sem precedentes, que ameaça sua trajetória em La Liga antes da retomada das competições. Com a aproximação do aguardado confronto contra o Villarreal, a comissão técnica se viu diante de um verdadeiro dilema na linha defensiva, depois que as opções se reduziram a apenas um nome.

O Merengue retorna à ação no próximo dia 10 de outubro, em um duelo explosivo contra o Villarreal no estádio Santiago Bernabéu, mas trata-se de uma partida que chega no pior momento possível para o treinador.

Desfalques em série

Segundo o "Mundo Deportivo", o principal problema está nas ausências sucessivas na posição de zagueiro central: o defensor Asencio ficará oficialmente de fora, após confirmada sua cirurgia no osso da perna amanhã, enquanto seu companheiro Huijsen está ausente por suspensão, depois de ser expulso no último clássico.

A situação se complica ainda mais com a incerteza que envolve a participação de Konaté, que segue em fase de recuperação de uma lesão sofrida durante sua atuação pela seleção francesa, e cuja condição para chegar à partida ainda não está clara.

Já Éder Militão, apesar de ter voltado aos treinos coletivos, tem sua participação ainda em grande dúvida; o jogador brasileiro não disputa nenhuma partida oficial desde abril passado, e a decisão de arriscá-lo continua sendo um grande risco que pode custar ao time uma nova recaída.

Rüdiger, o único sobrevivente

Diante desse cenário catastrófico, Antonio Rüdiger continua sendo o único zagueiro central efetivamente disponível para a partida contra o Villarreal, e o paradoxo é que o próprio jogador alemão não é considerado titular no momento atual, sendo tratado pelo departamento médico com extrema cautela para evitar o agravamento de sua lesão crônica no joelho.

E apesar de ainda faltarem vários dias para o confronto, as soluções à disposição de Mourinho parecem cercadas de riscos, já que ele pode ser obrigado a recorrer a Konaté e Militão mesmo tendo eles acabado de voltar da lesão, o que os expõe ao perigo de uma recaída.

As soluções emergenciais

Nos bastidores do clube, discutem-se várias soluções paliativas para salvar a situação, com destaque para o reaproveitamento de Tchouaméni na posição de zagueiro central, como Ancelotti já havia feito anteriormente, ou a aposta em nomes inusitados como Carreras ou Dumfries nessa posição delicada.

Quanto à opção de recorrer à academia de base, não parece que será a solução ideal para uma crise dessa magnitude, em uma partida que não admite qualquer deslize diante de um time aguerrido como o Villarreal.







