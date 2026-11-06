A cada dia que passa, Lamine Yamal se torna um jogador mais maduro e decisivo. Ele estreou pelo time principal do Barcelona com apenas 15 anos e 9 meses e, agora, aos 19, parece que um mundo inteiro já passou.

Ainda é um jogador muito jovem, mas já se acostumou a carregar a equipe catalã nas costas e a estar sempre em destaque, segundo o jornal "Sport", da Catalunha.

E a influência de Yamal não se limita apenas aos gols, mas se estende também às assistências, sendo a soma dos dois conhecida como participações em gols. E é aqui que surge um número absolutamente impressionante.

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Das últimas 13 partidas disputadas por Lamine Yamal com o Barcelona, ele participou da marcação de gols, seja marcando um gol, dando uma assistência ou ambos, em 12 jogos.

Essa sequência só foi interrompida no clássico no estádio Spotify Camp Nou, no dia 25 de outubro passado, quando encontrou em Marc Cucurella um adversário difícil e não conseguiu dar continuidade à sua grande sequência. Mas, após o confronto com o Real Madrid, Lamine voltou a cumprir sua missão, algo que espera repetir contra o anfitrião Atlético de Madrid, no próximo domingo, pela LaLiga.

Comprometimento e eficiência

O comprometimento de Lamine Yamal inclui comparecer aos treinos nos dias facultativos, como aconteceu na última quinta-feira, além de sua grande evolução no aspecto defensivo. Mas o seu principal fator de distinção continua sendo o lado ofensivo, e seus números nesta temporada falam por si: 13 gols e 11 assistências em 15 partidas, ou seja, 24 participações em gols.

E o craque espanhol já conhece bem o gosto de marcar contra o Atlético de Madrid, no estádio Metropolitano, pois marcou seus dois gols diante dos Colchoneros em casa do adversário.

O primeiro gol veio no Campeonato Espanhol 2024-2025, quando Yamal confirmou a grande reação do Barcelona, finalizada por Ferran Torres para dar a vitória à equipe catalã por 4 a 2.

Já o segundo gol veio na temporada passada, durante a Liga dos Campeões, quando Yamal balançou as redes com uma finalização rasteira de pé esquerdo e deu esperança ao Barcelona, mas acabou eliminado da competição, no fim, pelos Colchoneros.