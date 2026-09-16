O Real Madrid arrasta o Barcelona para a crise das camisas de Ceuta: resposta catalã em tom de fogo

O Real Madrid não se limitou a defender a atitude de seus jogadores Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté, depois que o trio escondeu a mensagem "Todos somos Ceuta" presente na camisa antes do confronto contra o Elche; o clube merengue acabou também arrastando o Barcelona para o centro da polêmica na tentativa de justificar sua posição.

Segundo ojornal catalão "Sport", o Real Madrid destacou, em sua mensagem aos meios de comunicação próximos ao clube, que o Barcelona já havia se recusado a vestir a mesma camisa durante sua partida contra o Levante, questionando por que o clube catalão não sofreu uma reação semelhante, em clara referência ao fato de que as críticas dirigidas a seus jogadores não deveriam recair somente sobre o Real Madrid.

O "Sport" considerou que a comparação apresentada pelo Real Madrid carrega uma acusação velada ao Barcelona, depois que o clube merengue tentou colocar a decisão da instituição catalã de se recusar a participar da iniciativa lado a lado com a atitude de três de seus jogadores, que optaram por esconder a mensagem de suas camisas.

O jornal aponta que os dois casos não são idênticos, já que o Barcelona tomou uma decisão institucional de não participar da iniciativa, enquanto no Real Madrid a questão dizia respeito à atitude de três jogadores dentro da equipe.

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O "Sport" concentrou-se na frase utilizada pelo Real Madrid em sua mensagem: "e ninguém disse nada", considerando que o clube merengue evocou a postura do Barcelona para se defender em meio às críticas sofridas por Mbappé, Vinícius e Konaté.

Dessa forma, a polêmica deixou de se restringir à posição dos jogadores do Real Madrid em relação à mensagem sobre Ceuta, e se estendeu a um novo embate com o Barcelona, depois que o clube merengue colocou a postura de seu rival no mesmo contexto para justificar o que aconteceu na partida contra o Elche.

O "Sport" entende que trazer o Barcelona para defender a posição do Real Madrid abre uma nova porta para a polêmica, especialmente porque o debate central girava inicialmente em torno da atitude de três jogadores e do fato de terem escondido a mensagem da camisa antes do início da partida.

Essa situação surge após o caso do marroquino Abdessamad Ezzalzouli, estrela do Real Betis, que vestiu uma camisa de apoio a Ceuta antes da partida de sua equipe contra o Villarreal, na segunda-feira, o que o expôs a uma onda de críticas e ofensas por parte de muitos marroquinos.

Ezzalzouli escreveu, em um comunicado em sua conta na rede "Instagram" em resposta às críticas: "Primeiramente, gostaria de esclarecer uma coisa, que é a de que em nenhum momento a camisa que faz referência à cidade de Ceuta foi utilizada com objetivo político ou com a intenção de desprezar um povo, o povo marroquino".

E acrescentou: "Esta camisa tinha um caráter social, no âmbito do apoio aos moradores e às famílias de uma região que viviam uma situação difícil, independentemente de sua nacionalidade".

E concluiu: "Mas, ao mesmo tempo, isto não é um pedido de desculpas a ninguém, e todo aquele que quiser aproveitar isso para questionar o meu amor pelo meu país é livre para fazê-lo. Quanto a mim, continuarei vivendo cada dia de cabeça erguida, e continuarei representando as minhas raízes com orgulho e sacrifício".