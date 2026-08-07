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RodriGetty Images

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O Real Madrid apresentou uma proposta irrecusável por Rodri: o que aconteceu nos bastidores?

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A aparição do Barcelona mudou tudo

Reportagens da imprensa espanhola confirmaram que a diretoria do Real Madrid fez tudo o que estava ao seu alcance para contratar o meia do Manchester City, Rodri, em uma negociação que parecia encaminhada antes de tomar outro rumo.

O programa "El Larguero", da rádio espanhola "Cadena SER", relatou que o astro espanhol de 30 anos está perto de se transferir para o Barcelona, em um desfecho surpreendente que gerou questionamentos dentro da Casa Branca sobre os motivos do fracasso de uma negociação que o clube acreditava já ter fechado.

O jornalista Antón Meana, durante sua participação no programa, revelou os bastidores das negociações, afirmando: "O Real Madrid apresentou a Rodri uma proposta impossível de recusar depois da Copa do Mundo de Clubes, uma proposta realmente boa".

E acrescentou: "O próprio agente e o jogador valorizam a educação, a classe, o respeito e a maneira como o Real Madrid conduziu as negociações. O clube foi extremamente sério em contratá-lo e ofereceu tudo o que tinha para garantir sua chegada".

Meana prosseguiu: "Do presidente ao diretor executivo, todos dentro do clube trabalharam para viabilizar que Rodri vestisse a camisa do Real Madrid. As conversas foram muito positivas e se estenderam ao longo das duas últimas semanas, mas, no fim, o jogador decidiu escolher outra proposta".

Rodri definiu seu futuro depois que seu agente revelou que o jogador escolheu se transferir para o Barcelona, preferindo o clube catalão ao rival Real Madrid, que era o principal candidato a contar com seus serviços ao longo das últimas semanas.

Rodri, de 30 anos, entrou em negociações com o Real Madrid ao longo de várias semanas, depois de ter demonstrado, em março passado, o desejo de se transferir para o estádio "Santiago Bernabéu", antes de o cenário mudar de forma surpreendente após a forte entrada do Barcelona na disputa pela contratação.

Segundo as reportagens, Rodri conversou com o técnico do Barcelona, Hansi Flick, além do diretor esportivo Deco, e a dupla conseguiu convencê-lo do projeto esportivo do clube catalão, antes de o jogador chegar a um acordo sobre os termos pessoais com o Barcelona na quinta-feira.

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