O Real Madrid apresentará uma oferta de 150 milhões de euros na próxima semana

Florentino Pérez mostrou-se bastante ambicioso nesta quinta-feira, em entrevista ao programa de televisão espanhol Horizonte Cuatro. O gigante espanhol fará na próxima semana uma oferta gigantesca por um jogador de ponta, revelou o presidente do Real Madrid.

“Na terça-feira, farei uma oferta de 150 milhões de euros por um jogador de ponta que atua em um clube com vaga na Liga dos Campeões”, deixa claro Pérez, indicando que o Real Madrid está apostando alto após uma temporada decepcionante.

O presidente do Real Madrid descarta imediatamente alguns nomes. “Michael Olise é um jogador excelente, mas não é ele. A oferta também não será feita por Erling Haaland, Harry Kane e Jérémy Doku.”

Pérez deixa ainda claro que não se trata de um jogador da Premier League. “É um jogador jovem do nível de Cristiano Ronaldo ou Kaká. É um verdadeiro Galáctico.” Com isso, o presidente faz referência à época em que o Real Madrid contratava exclusivamente jogadores de ponta e caros, como o brasileiro Ronaldo e David Beckham.

“Mas não quero dizer mais nada sobre isso. Vejo todos vocês na próxima semana”, diz Pérez, deixando os jornalistas na Espanha na expectativa até a próxima terça-feira.

Caso o Real Madrid realmente consiga contratar um jogador de ponta por 150 milhões de euros, será uma aquisição recorde. O recorde atual pertence a Jude Bellingham, que foi contratado em 2023 por 127 milhões de euros.

Segundo notícias da Espanha, o Real Madrid está perto de contratar Denzel Dumfries (Inter) e Ibrahim Konaté (Liverpool). José Mourinho é o novo técnico pretendido para o gigante da capital espanhola.