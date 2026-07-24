O Real Madrid apresenta proposta oficial por estrela da Bundesliga e recebe recusa inicial

Um relatório da imprensa revelou novos desenvolvimentos na corrida pela contratação do marfinense Ousmane Diomandé, estrela do Leipzig da Alemanha, durante a atual janela de transferências de verão, num contexto de disputa entre Real Madrid e Paris Saint-Germain para garantir os seus serviços.

O jornalista italiano especializado no mercado de transferências, Fabrizio Romano, referiu esta sexta-feira que o Real Madrid apresentou esta semana uma proposta oficial ao Leipzig, no valor de 100 milhões de euros.

O clube merengue ofereceu 90 milhões de euros como quantia fixa, além de 10 milhões de euros em bónus e variáveis.

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Romano acrescentou que a direção do Leipzig recusou a proposta, mantendo a exigência de receber mais de 100 milhões de euros para aceitar vender o extremo marfinense, de 19 anos, indicando que as negociações entre os dois clubes continuam em curso na tentativa de chegar a um acordo.

Assinalou que o Paris Saint-Germain continua fortemente presente na corrida pela contratação do jogador, uma vez que mantém negociações com o Leipzig há várias semanas, embora as duas partes ainda não tenham chegado a um acordo final sobre o negócio.

O Leipzig já tinha também recusado, anteriormente, abrir mão de Diomandé para o Liverpool em troca de 100 milhões de euros, ao passo que o jornal alemão "Bild" referiu ontem, quinta-feira, que o marfinense já chegou a acordo com o Paris Saint-Germain, por um contrato que se estende até 2031, mas o PSG ainda não apresentou uma proposta oficial ao seu clube.



