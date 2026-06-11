O Real Madrid apresenta José Mourinho como novo treinador; o Benfica embolsa uma quantia milionária

O Real Madrid apresentou oficialmente José Mourinho como seu novo treinador. O português assinou um contrato com o clube até meados de 2029.

A notícia já estava no ar há algum tempo, mas ainda dependia, em parte, do resultado das eleições presidenciais. Entretanto, já se sabe que Florentino Pérez foi reeleito, o que permitiu que a chegada de Mourinho fosse concretizada.

Mourinho esteve um ano no Benfica, clube que o contratou em 2025 após sua demissão do Fenerbahçe. Ele viu o título nacional ir para o FC Porto, de Francesco Farioli. O Benfica terminou em terceiro lugar, a oito pontos do campeão.

A partir de hoje, Marco Silva assume o comando do Benfica. O técnico de 48 anos decidiu recentemente deixar o Fulham sem custo de transferência, após cinco anos de serviço no oeste de Londres. Ele assina contrato de duas temporadas em Lisboa, com opção de renovação por mais um ano.

O Benfica, aliás, receberá uma quantia considerável pela saída de Mourinho. Nada menos que 15 milhões de euros serão repassados pelo Real Madrid pelo “Special One”.

Mourinho já estava em plena atividade em seu novo cargo antes mesmo do anúncio oficial. Ele já deu sinal verde para a transferência de Denzel Dumfries e também pretende trazer Ibrahima Konaté e Riccardo Calafiori para a capital espanhola.

Por outro lado, o elenco atual passará por uma grande reformulação. Raúl Asencio, Rodrygo, Fran García, Franco Mastantuono e Dani Ceballos, alvo do Ajax, podem procurar um novo clube. Segundo relatos, Eduardo Camavinga também está sendo encaminhado para a saída.