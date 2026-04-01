O Real Madrid aguarda ansiosamente... Tuchel semeia o pânico no Bayern de Munique

A lesão de Harry Kane, capitão da seleção inglesa e atacante do Bayern de Munique, causou preocupação no clube bávaro, especialmente com a aproximação da partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, no Estádio Santiago Bernabéu, daqui a poucos dias. Kane ficou de fora do amistoso da seleção inglesa contra o Japão na noite de terça-feira, que terminou com a derrota dos “Três Leões” por 1 a 0.

O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, revelou os bastidores da lesão de Kane, dizendo à ITV antes da partida: “A lesão surgiu de repente e de forma inesperada. O jogador foi obrigado a deixar o treino após apenas 15 minutos ontem”.

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Quando questionado sobre a gravidade da lesão, Tuchel respondeu: “É grave o suficiente para que ele fique fora dos gramados, e vamos aguardar os resultados dos exames complementares”. O jornal alemão Bild afirmou: “De acordo com relatos preliminares da Inglaterra, Kane sentiu dor no pé durante o treino, o que levou à sua retirada imediata como medida preventiva.

E continuou: “Espera-se que Kane retorne a Munique na tarde de quarta-feira, com indícios iniciais de que a lesão não é grave. Mas a situação causa um claro nervosismo no Bayern, especialmente porque Kane sofreu recentemente de problemas nos músculos posteriores que o afastaram de várias partidas, e o início parecia simples antes de o período de afastamento se prolongar”.

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Kane é considerado uma peça fundamental para os bávaros nesta temporada, já que marcou gols decisivos que contribuíram significativamente para os resultados da equipe.

E sua ausência no confronto contra o Real Madrid – se acontecer – será um duro golpe para o ataque do Bayern.

No momento, a expectativa domina o clima em Munique até que o quadro completo se esclareça após os exames médicos.

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E o Bild concluiu: “Todos esperam que a lesão seja apenas uma precaução, mas as experiências anteriores tornam a preocupação totalmente justificada a poucos dias do grande confronto europeu”.