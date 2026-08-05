O Real Madrid intensificou os esforços para manter seu craque brasileiro Vinícius Júnior dentro dos muros do Santiago Bernabéu, depois de apresentar aos empresários do jogador uma oferta aprimorada para renovar seu contrato, em um movimento que visa cortar o caminho do Arsenal, da Inglaterra, que acompanha de perto a situação do jogador.

Segundo informou a emissora britânica BBC em reportagem publicada nesta data, as negociações entre Real Madrid e Vinícius, que se estenderam por cerca de 18 meses, chegaram a um beco sem saída no período recente, antes de o clube merengue decidir quebrar o impasse com a apresentação de uma nova oferta. Acredita-se que o ponta de 26 anos considere as novas condições financeiras satisfatórias, o que devolve a esperança à diretoria de Florentino Pérez de resolver a questão.

Vinícius entrou nos últimos 12 meses de seu atual contrato, que se estende até 2027, o que abriu as portas para o interesse do Arsenal, que o colocou como prioridade para reforçar a posição de ponta esquerda, de acordo com a mesma fonte. A BBC confirmou que o clube londrino está pronto para acelerar o ritmo de seu interesse imediatamente caso o jogador brasileiro recuse a oferta madrilenha.

A diretoria do Real Madrid agora aguarda a decisão final de Vinícius, em meio a grandes esperanças da comissão técnica, encabeçada pelo técnico que retorna José Mourinho, de que o jogador opte por permanecer no clube dos seus sonhos, como ele mesmo o descreveu anteriormente. Vinícius havia retornado aos treinos da equipe na última segunda-feira, após o fim de sua participação com a seleção do Brasil na Copa do Mundo, quando passou por exames médicos e participou da primeira sessão de preparação para a nova temporada.

A questão financeira é o principal ponto de divergência, já que Vinícius, que disputou 375 partidas com a camisa do Real Madrid e marcou 128 gols, busca um grande reconhecimento financeiro que reflita sua condição de craque da equipe principal. Por outro lado, o Real Madrid tradicionalmente zela pela manutenção de uma estrutura salarial equilibrada sob o comando do presidente Pérez, o que complicou as negociações durante todo o período recente.

Vinícius havia renovado seu contrato com o Real Madrid há três anos e manifestou em mais de uma ocasião o desejo de permanecer por muitos anos no clube ao qual chegou vindo do Flamengo. Mas a bola agora está com ele: ou assina o contrato aprimorado e continua a escrever história em Madri, ou abre as portas para uma nova aventura na Premier League inglesa com a camisa do Arsenal.