Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

O Real e o PSG não estão sozinhos: dois gigantes da Premier League seguem na disputa por Diomande

Mercado da bola
Real Madrid x Leganés
Real Madrid
Leganés
Amistosos de clubes
Espanyol x Real Madrid
Espanyol
La Liga
Real Madrid x Fiorentina
Fiorentina
Ferencváros x Real Madrid
Ferencváros
Manchester United x PSG
Manchester United
PSG
Mallorca x PSG
Mallorca
Liverpool x Wrexham
Liverpool
Wrexham
Manchester City x Inter de Milão
Manchester City
Inter de Milão
Leipzig x SC Verl
Leipzig
SC Verl
Y. Diomande
Espanha
Itália
Hungria
England
França
Wales
Alemanha
Costa do Marfim

O astro marfinense destaca-se com força no mercado de verão

O futuro do costa-marfinense Yan Diomande, extremo do Leipzig, continua em aberto para todos os cenários, uma vez que ainda não se chegou a um acordo sobre a sua transferência e a disputa se mantém entre vários grandes clubes europeus.

A este respeito, o jornalista da rede "Sky Sport - Alemanha" Florian Plettenberg afirmou, este domingo, que ainda não há acordo entre o Leipzig e o Real Madrid ou o Paris Saint-Germain sobre Diomande, apontando para conversações previstas para hoje, com os dois clubes prontos a apresentar novas propostas.

Leia também

Liderados por Mbappé: 3 razões que aproximam Vinícius do Arsenal

Surpresa: Diomande chegou a acordo com o Real Madrid e o Paris ao mesmo tempo

Plettenberg esclareceu que o Paris Saint-Germain continua fortemente na corrida e não desistiu, ao passo que o Leipzig também não descartou a possibilidade de o jogador se transferir para o Liverpool ou o Manchester City, apesar de o Real Madrid e o PSG representarem atualmente as duas opções mais sérias e realistas.

Negou a existência de negociações diretas frente a frente, neste momento, entre os dirigentes do Leipzig e do Real Madrid na cidade alemã, apesar do que referiram alguns relatos, garantindo que o clube que atua na Bundesliga não espera chegar a um acordo hoje.

Diomande continua de férias e ainda não falou com os dirigentes do Leipzig, devendo regressar no início da próxima semana, segundo Plettenberg.



Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google