O futuro do costa-marfinense Yan Diomande, extremo do Leipzig, continua em aberto para todos os cenários, uma vez que ainda não se chegou a um acordo sobre a sua transferência e a disputa se mantém entre vários grandes clubes europeus.

A este respeito, o jornalista da rede "Sky Sport - Alemanha" Florian Plettenberg afirmou, este domingo, que ainda não há acordo entre o Leipzig e o Real Madrid ou o Paris Saint-Germain sobre Diomande, apontando para conversações previstas para hoje, com os dois clubes prontos a apresentar novas propostas.

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Plettenberg esclareceu que o Paris Saint-Germain continua fortemente na corrida e não desistiu, ao passo que o Leipzig também não descartou a possibilidade de o jogador se transferir para o Liverpool ou o Manchester City, apesar de o Real Madrid e o PSG representarem atualmente as duas opções mais sérias e realistas.

Negou a existência de negociações diretas frente a frente, neste momento, entre os dirigentes do Leipzig e do Real Madrid na cidade alemã, apesar do que referiram alguns relatos, garantindo que o clube que atua na Bundesliga não espera chegar a um acordo hoje.

Diomande continua de férias e ainda não falou com os dirigentes do Leipzig, devendo regressar no início da próxima semana, segundo Plettenberg.







