Ángel Haro, presidente do Real Betis, revelou que seu clube recebeu uma grande proposta no último dia da janela de transferências pela contratação do marroquino Abdessamad Ezzalzouli, antes de o clube andaluz decidir recusá-la e manter o jogador.

A concretização do negócio teria proporcionado ao Barcelona um importante retorno financeiro, já que o clube catalão mantém cerca de 20% dos direitos econômicos do jogador marroquino.

Haro explicou, durante uma coletiva de imprensa para avaliar a atuação do clube no mercado de transferências, que o Betis precisava concretizar uma grande venda para equilibrar suas contas, ressaltando que a saída de alguns jogadores esteve sobre a mesa durante o período do mercado.

O presidente do Betis disse, conforme destacado pelo jornal catalão "Sport": "Queríamos que outro jogador saísse, e quando os jogadores dizem que não querem sair, não há o que fazer, porque têm contratos que devem ser respeitados".

E acrescentou: "Deveríamos ter fechado uma grande venda para equilibrar nossas contas. Temos despesas operacionais relacionadas aos salários do elenco, e as receitas normais não são suficientes para cobri-las se quisermos manter este grupo e não nos contentarmos em disputar entre a oitava e a décima quinta posição".

Proposta por Ezzalzouli no último dia

Haro revelou que a oportunidade realmente surgiu no último dia do mercado de transferências, quando o Betis recebeu uma proposta que ele descreveu como grande pela venda de Ezzalzouli.

E disse: "Havia a oportunidade de concretizar uma grande venda do jogador no último dia do mercado".

Mas o clube andaluz decidiu recusar a oferta, depois de esta não ter se aproximado do valor que pedia para abrir mão do jogador, próximo da cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Haro explicou: "Entendíamos que, no último dia, deveríamos exigir um valor próximo ao da cláusula de rescisão. A oferta não chegou ao número desejado, e por isso decidimos manter Ezzalzouli no elenco, especialmente numa temporada em que disputamos a Liga dos Campeões da Europa".

E acrescentou: "Talvez nos tenha faltado uma saída ou uma grande venda no planejamento, mas, no fim, entendemos que a proposta apresentada por Ezzalzouli era insuficiente. Veremos no futuro se a decisão foi certa ou não. Se o jogador fizer uma temporada brilhante, a decisão de mantê-lo terá sido acertada".

O presidente do Betis não revelou a identidade do clube que apresentou a proposta no último dia do mercado de transferências, mas relatos anteriores da imprensa apontaram que se tratava do Everton.

Barcelona perde oportunidade financeira

Com a decisão do Betis de manter o marroquino de 24 anos, o Barcelona perdeu a oportunidade de obter um retorno financeiro com o possível negócio, já que o clube catalão detém cerca de 20% dos direitos econômicos do jogador.

O Barcelona teria recebido um quinto do valor da proposta apresentada pela contratação do jogador, que é um dos principais nomes do Real Betis, antes de o clube andaluz definir sua posição de mantê-lo em suas fileiras.

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