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CA Osasuna v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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O Real Betis revela o motivo da recusa da proposta pelo Ez Abde, que perdeu uma oportunidade preciosa no Barcelona

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A. Ezzalzouli
Bétis x Real Madrid
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O presidente do clube revela os bastidores da proposta das últimas horas do mercado

Ángel Haro, presidente do Real Betis, revelou que seu clube recebeu uma grande proposta no último dia da janela de transferências pela contratação do marroquino Abdessamad Ezzalzouli, antes de o clube andaluz decidir recusá-la e manter o jogador.

A concretização do negócio teria proporcionado ao Barcelona um importante retorno financeiro, já que o clube catalão mantém cerca de 20% dos direitos econômicos do jogador marroquino.

Haro explicou, durante uma coletiva de imprensa para avaliar a atuação do clube no mercado de transferências, que o Betis precisava concretizar uma grande venda para equilibrar suas contas, ressaltando que a saída de alguns jogadores esteve sobre a mesa durante o período do mercado.

O presidente do Betis disse, conforme destacado pelo jornal catalão "Sport": "Queríamos que outro jogador saísse, e quando os jogadores dizem que não querem sair, não há o que fazer, porque têm contratos que devem ser respeitados".

E acrescentou: "Deveríamos ter fechado uma grande venda para equilibrar nossas contas. Temos despesas operacionais relacionadas aos salários do elenco, e as receitas normais não são suficientes para cobri-las se quisermos manter este grupo e não nos contentarmos em disputar entre a oitava e a décima quinta posição".

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Proposta por Ezzalzouli no último dia

Haro revelou que a oportunidade realmente surgiu no último dia do mercado de transferências, quando o Betis recebeu uma proposta que ele descreveu como grande pela venda de Ezzalzouli.

E disse: "Havia a oportunidade de concretizar uma grande venda do jogador no último dia do mercado".

Mas o clube andaluz decidiu recusar a oferta, depois de esta não ter se aproximado do valor que pedia para abrir mão do jogador, próximo da cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Haro explicou: "Entendíamos que, no último dia, deveríamos exigir um valor próximo ao da cláusula de rescisão. A oferta não chegou ao número desejado, e por isso decidimos manter Ezzalzouli no elenco, especialmente numa temporada em que disputamos a Liga dos Campeões da Europa".

E acrescentou: "Talvez nos tenha faltado uma saída ou uma grande venda no planejamento, mas, no fim, entendemos que a proposta apresentada por Ezzalzouli era insuficiente. Veremos no futuro se a decisão foi certa ou não. Se o jogador fizer uma temporada brilhante, a decisão de mantê-lo terá sido acertada".

O presidente do Betis não revelou a identidade do clube que apresentou a proposta no último dia do mercado de transferências, mas relatos anteriores da imprensa apontaram que se tratava do Everton.

Barcelona perde oportunidade financeira

Com a decisão do Betis de manter o marroquino de 24 anos, o Barcelona perdeu a oportunidade de obter um retorno financeiro com o possível negócio, já que o clube catalão detém cerca de 20% dos direitos econômicos do jogador.

O Barcelona teria recebido um quinto do valor da proposta apresentada pela contratação do jogador, que é um dos principais nomes do Real Betis, antes de o clube andaluz definir sua posição de mantê-lo em suas fileiras.

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