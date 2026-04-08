O Real Betis recupera parcialmente após o belíssimo gol de Grillitsch na Liga Europa; Antony é vaiado

A partida de ida das quartas de final da Liga Europa entre o SC Braga e o Real Betis não teve vencedor na quarta-feira. Os portugueses abriram o placar graças a um belo chute de calcanhar do ex-jogador do Ajax Florian Grillitsch, mas, após o intervalo, Cucho Hernández marcou de pênalti o gol de empate: 1 a 1. A partida de volta em Sevilha será na próxima quinta-feira.
O Braga começou muito bem a partida e abriu o placar logo aos cinco minutos. Diego Rodrigues cobrou um escanteio rasteiro na primeira trave, onde Grillitsch apareceu e enganou o goleiro Pau López com um belo chute de calcanhar: 1 a 0.
O Betis parecia reagir quase imediatamente quando uma cobrança de falta foi mal defendida pelo Braga e Marc Bartra apareceu na hora certa para empurrar a bola para o gol. O bandeirinha, porém, levantou a bandeira e a decisão se mostrou correta: impedimento.
O Betis foi, a partir daí, claramente a equipe superior no icônico “Estádio da Rocha” de Braga. Em mais uma jogada de bola parada dos espanhóis, Bartra foi novamente encontrado. O zagueiro central cabeceou com beleza, mas viu sua tentativa acertar a parte externa da trave.
O Braga continuou sob forte pressão e deve agradecer ao goleiro Lukás Hornícek por o placar ter permanecido em 0 a 1 por muito tempo. O tcheco saiu da linha de gol de forma excelente para impedir Abde Ezzalzouli de marcar e também defendeu uma ótima chance de cabeçada de Hernández.
Após cerca de uma hora de jogo, o Betis finalmente conseguiu o golpe de sorte que tanto desejava. Abde foi derrubado de forma evidente pelo meio-campista Gorby, que recebeu cartão amarelo, e viu o pênalti marcado ser convertido por Hernández no ângulo superior: 1 a 1.
Abde queria cobrar o pênalti ele mesmo e não comemorou quando ficou claro que não seria ele, mas Hernández, a cobrar a cobrança. O Betis, pelo qual Antony entrou no início do segundo tempo, não conseguiu pressionar, mas também não teve muito a temer dos anfitriões.
Antony se envolveu em uma confusão com o reserva do Braga, Demir Tiknaz, nos minutos finais. A confusão foi acalmada, mas isso não impediu que os torcedores do Braga vaiassem a cada vez que ele tocava na bola. Antony chegou bem perto do 1 a 2 nos acréscimos, mas chutou alguns centímetros ao lado do gol.