O Real Betis comemorou sua vitória sobre o Real Madrid de maneira especial em suas contas nas redes sociais, depois de o confronto entre as duas equipes no estádio La Cartuja ter registrado episódios emocionantes que se estenderam até os minutos finais.

A partida, que terminou com o placar de 1 a 0 na noite da última sexta-feira, teve diversos momentos decisivos, entre eles o pênalti perdido por Kylian Mbappé, além de um gol anulado por impedimento, antes de a equipe andaluza celebrar a conquista dos três pontos.

O Betis esteve muito ativo nas plataformas de redes sociais após a partida, mas uma de suas mensagens foi dirigida diretamente a José Mourinho, técnico do Real Madrid, após suas declarações sobre a atuação da equipe andaluza.

Mourinho disse após a partida: "Parabenizo o Betis, que jogou pelo empate e depois venceu na loteria".

A conta oficial do Betis não demorou a responder com ironia ao treinador português, publicando uma mensagem que dizia: "Já ganhamos na loteria há muito tempo. Obrigado à nossa torcida por nos empurrar rumo à vitória".

O Betis também celebrou a defesa decisiva de seu goleiro Álvaro Valles no pênalti de Mbappé aos 92 minutos, publicando em sua conta uma frase irônica que dizia: "90 minutos em La Cartuja são muito longos...", numa referência à dificuldade dos momentos finais da partida.

Essa frase foi usada por "Juanito", ídolo do Real Madrid, após a derrota de sua equipe por 3 a 1 para a Inter de Milão na Itália, no jogo de ida da Copa da Uefa em 1986, quando disse na ocasião: "90 minutos no Santiago Bernabéu são muito longos".

O clube não se esqueceu de elogiar o brilho do brasileiro Antony, que fez uma partida forte, com a conta do Betis publicando uma imagem acompanhada do emoji de "cabra", numa referência à sua atuação de destaque durante o confronto.

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