O Rayo Vallecano está com um pé nas semifinais da Liga Conferência. Na noite de quinta-feira, o clube espanhol venceu o AEK Atenas por 3 a 0 em casa, nas quartas de final. A partida de volta será disputada na próxima quinta-feira, às 21h, em Atenas. O vencedor desta dupla de partidas enfrentará nas semifinais o vencedor do confronto entre FSV Mainz 05 e RC Strasbourg.
O Rayo havia pulado a fase intermediária, depois que o clube de Madri terminou em quinto lugar na fase de grupos. Nas oitavas de final, o Rayo levou a melhor por uma pequena diferença sobre o Samsunspor turco: 3 a 2 no total das duas partidas. O AEK também não precisou disputar a fase intermediária: ficou em terceiro lugar na fase de grupos. Os gregos eliminaram o NK Celje nas oitavas de final, com 4 a 2 no total das duas partidas.
O Rayo teve um início de sonho em casa, pois já aos dois minutos o placar estava 1 a 0. Álvaro García recuou a bola da linha de fundo, e Ilias Akhomach — que nem sequer acertou bem na bola — marcou o primeiro gol.
Florian Lejeune, que pouco antes havia impedido Luka Jovic de marcar com uma boa defesa, parecia até mesmo marcar o segundo gol aos vinte minutos. O zagueiro francês desviou com elegância um chute de Akhomach com a sola do pé, e a bola entrou batendo na parte interna da trave. No entanto, o gol foi anulado por impedimento.
Do outro lado do campo, o AEK também teve chances. Um cabeceio de Barnabás Varga acertou a trave após bater no goleiro Augusto Batalla; Aboubakary Koita escorregou quando estava cara a cara com Batalla e, pouco depois, viu um chute ser bloqueado por Pep Chavarría.
Pouco antes do intervalo, o Rayo dobrou o placar, e mais uma vez Akhomach esteve envolvido. Desta vez, o atacante marroquino viu o rebote de seu chute defendido por Thomas Strakosha ser aproveitado por Unai López: 2 a 0.
No segundo tempo, houve menos ação. Mesmo assim, houve mais um gol. Filipe Relvas cometeu uma falta com a mão e, após intervenção do VAR, foi marcada uma penalidade. A penalidade foi convertida por Isi Palazón: 3 a 0. O AEK terá, portanto, muito trabalho pela frente na próxima semana.