O quinto dos grandes... Vídeo: Salah bate um novo recorde lendário

O astro Mohamed Salah pôs fim às discussões negativas em torno da decisão de deixá-lo de fora da partida contra o Paris Saint-Germain, na ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na última quarta-feira, alcançando um novo feito pessoal.
Salah continuou a deixar sua marca nos registros históricos da Premier League, contra o Fulham, na noite deste sábado, na 32ª rodada.
Salah marcou o segundo gol do Liverpool aos 40 minutos, à sua maneira habitual: um chute certeiro no canto oposto.
A Opta informou que Salah entrou para um seleto grupo na história da Premier League: aqueles que marcaram 250 participações em gols ou mais, sem contar pênaltis, continuando a consolidar sua posição entre os maiores nomes que já passaram pela competição.
Hoje, Salah marcou seu 157º gol (sem contar pênaltis), além de 93 assistências.
Essa lista inclui uma elite de lendas da Premier League, liderada por Wayne Rooney com 288 contribuições (185 gols e 103 assistências), seguido por Ryan Giggs com 269 (107 gols e 162 assistências), Alan Shearer com 268 (204 gols e 64 assistências).
Em seguida, vem Andy Cole com 259 contribuições (186 gols e 73 assistências), seguido por Salah com 250 (157 gols e 93 assistências).
Essa conquista reflete a influência contínua do “Rei Egípcio” em uma das competições mais disputadas do mundo, apesar da controvérsia em torno de seu futuro, já que ele decidiu deixar oficialmente o Liverpool ao final da temporada atual.
