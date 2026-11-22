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Hansi Flick, técnico do Barcelona, respondeu às declarações de Santi Comesaña, jogador do Villarreal, sobre a pressão que o clube catalão e o Real Madrid exercem sobre os árbitros.

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O treinador alemão afirmou que a polêmica de arbitragem se repete constantemente, após a vitória eletrizante de sua equipe por 3 a 2. O time reverteu uma desvantagem de dois gols e venceu no Camp Nou, em um confronto marcado por diversas reclamações do técnico alemão contra as decisões do árbitro.

Flick responde

Na entrevista coletiva após a partida, Flick disse que gostaria de ser mais calmo nesta temporada, mas que não consegue controlar suas reações em todos os jogos. Ele explicou que sentiu a necessidade de apoiar seus jogadores e transmitir energia positiva a eles durante o confronto, sobretudo diante dos lances de arbitragem da partida, que terminaram com ele recebendo um cartão amarelo.

O treinador destacou que uma boa comunicação entre os árbitros e as comissões técnicas poderia ter evitado muitos problemas para todos.

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O técnico do Barcelona voltou a criticar o árbitro Alejandro José Hernández Hernández, afirmando que não ficou satisfeito com a forma como ele conduziu a partida. Flick também demonstrou insatisfação com a postura do quarto árbitro e do assistente em relação ao banco de reservas, ressaltando que os dois vigiavam a comissão técnica o tempo todo, sem dar explicações sobre as decisões.

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Ele reforçou que os árbitros precisam ajudar uns aos outros e que deve haver espaço para o diálogo a fim de esclarecer os lances polêmicos, antes de pedir que seus jogadores se concentrem em melhorar o desempenho em vez de se preocupar com a arbitragem.

O segredo da virada do Barcelona

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Flick falou sobre a grande mudança no desempenho do Barcelona, explicando que a equipe começou mal a partida e cometeu dois erros, aproveitados pelo Villarreal para marcar dois gols nos minutos iniciais. Ainda assim, elogiou a reação de seus jogadores e as chances criadas antes do fim do primeiro tempo. Depois do intervalo, a organização melhorou e o time conseguiu marcar 3 gols em cerca de 10 minutos.

O treinador afirmou que a virada foi merecida diante de um adversário com potencial para disputar a Liga dos Campeões.

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Cobranças de pênalti

O técnico alemão comentou o pênalti desperdiçado por Lamine Yamal durante o confronto, já que Raphinha tem um histórico de destaque nas cobranças. Ele explicou que os jogadores tomam a decisão dentro de campo, mas que pode rever a ordem dos cobradores de pênalti no futuro.

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Flick acrescentou que vai conversar com os dois para definir a melhor forma, principalmente porque ambos têm capacidade de marcar da marca da cal.

Elogios a Pedri e Frenkie de Jong

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Flick elogiou a atuação de Pedri, considerando-o um dos melhores jogadores da partida, depois de impor seu domínio no meio-campo e ditar o ritmo do jogo de forma brilhante.

Ele também exaltou Frenkie de Jong, Marc Bernal e Fermín López, afirmando que a equipe está mais preparada para lidar com jogos difíceis e administrar os minutos finais, mesmo sem algumas peças importantes.

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Para o treinador, continuar jogando no estilo do Barcelona depois de virar para 3 a 2 representa um novo passo na evolução da equipe.

Flick explica a situação de Balde

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Sobre a situação de Alejandro Balde após a reunião com seu empresário, Jorge Mendes, Flick afirmou que não conversou com o jogador nem com o agente sobre o encontro, ressaltando que o contato com empresários de atletas não faz parte de suas funções.

No entanto, apontou que está difícil para o lateral espanhol ganhar minutos no momento, depois do bom desempenho de Eric García e João Cancelo nas laterais. Flick explicou que Balde está bem física e mentalmente e que o Barcelona vai precisar de todos os seus jogadores nas próximas partidas.

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De Jong na zaga

Sobre a possibilidade de mudar o sistema tático para escalar Frenkie de Jong no meio-campo ao lado de Pedri e Rodri, quando todos os jogadores estiverem disponíveis, Flick afirmou que vai estudar a questão se tiver todas as opções à disposição.

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O treinador também elogiou a atuação de Frenkie como zagueiro, considerando que ele fez uma grande partida mesmo fora de sua posição de origem, e mostrou a mentalidade adequada para lidar com suas responsabilidades defensivas. Flick afirmou ainda que atuar pelo meio da defesa foi a melhor opção para ele no confronto, diante da ausência de Pau Cubarsí.

A avaliação de Flick sobre a vitória

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Flick encerrou a entrevista afirmando que o Barcelona mereceu vencer depois de estar perdendo por dois gols e conseguir marcar três, ressaltando que o que os jogadores apresentaram reflete sua enorme vontade de lutar e buscar a virada. Ele também elogiou o entrosamento entre Pedri, Frenkie de Jong e Gerard Martín, considerando que a equipe ainda precisa evoluir, mas se disse muito feliz com o nível mostrado pelos jogadores, principalmente no segundo tempo.