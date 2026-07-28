"O que vocês não sabem": Bayern detona bomba sobre a verdade do contato do Real Madrid para contratar Olise!

O futuro do craque francês Michael Olise segue provocando polêmica nos meios futebolísticos alemães e europeus, em meio a crescentes especulações sobre uma transferência para o Real Madrid. No entanto, o Bayern de Munique encerrou o assunto de forma categórica pela voz de seu diretor-executivo, garantindo a permanência do jogador e negando ter recebido qualquer contato oficial do clube merengue.

Jan Christian Dreesen, diretor-executivo do Bayern de Munique, afirmou durante uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, em resposta a uma pergunta sobre se Olise permaneceria nas fileiras da equipe bávara: "Sim, claro", negando de forma categórica que o clube tenha recebido "qualquer carta, fax ou contato" do Real Madrid a respeito da contratação do jogador.

Dreesen acrescentou, em tom irônico que reflete seu descontentamento com o volume de rumores em circulação: "É impressionante o quanto as informações se espalham quando você mesmo conhece a verdade. É realmente algo interessante. Sinceramente, perdi a conta de quantas vezes meus amigos me fizeram essa pergunta", em referência à intensidade das especulações da mídia sobre o futuro do ponta francês.

O diretor-executivo do Bayern encerrou sua fala reafirmando a posição do clube contrária à venda, dizendo: "Mas ninguém nunca me disse: se alguém te oferecer 200 milhões de euros, você tem que vender", em uma mensagem clara de que o clube bávaro não está disposto a abrir mão de seu craque, por maior que seja o valor das eventuais propostas.