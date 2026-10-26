Neville fica chocado com entrada imprudente
Neville criticou duramente Heaven após uma entrada perigosa durante a surpreendente derrota do United por 3 a 0 para o Bournemouth na Premier League. O jovem defensor se lançou em uma entrada imprudente com os dois pés sobre Evanilson quando o jogo ainda estava 0 a 0.
Para a sorte de Heaven, o atacante brasileiro conseguiu sair da frente. A esquiva provavelmente evitou que o jogador do United recebesse um cartão vermelho direto e fosse expulso ainda no início da partida. O árbitro Jarred Gillett aplicou um cartão amarelo pelo lance. Ainda assim, a natureza inusitada da tentativa deixou Neville profundamente alarmado enquanto comentava o jogo.
Uma entrada que não se via desde 1984
Neville não poupou críticas à entrada descontrolada. Ele destacou a sorte que o defensor teve de permanecer em campo após uma decisão tão precipitada.
“Ele tem sorte de o jogador do Bournemouth ter se esquivado, porque ele salta com os dois pés”, disse Neville na Sky Sports. “Fico feliz que ele tenha saído da frente, porque não se vê mais esse tipo de entrada.
“O que ele está fazendo? Sei que ele é jovem, mas isso não é uma entrada. Ele tem muita sorte de o jogador do Bournemouth ter saído da frente. Não houve contato, então foi só cartão amarelo, mas não faça isso de novo. Não vejo uma entrada dessas desde 1984!”
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Bournemouth pune erros defensivos
O Bournemouth aproveitou imediatamente a falta marcada no lance para abrir o placar. Justin Kluivert fez um cruzamento na medida, e Rayan mandou a bola para o gol, agravando a situação do United.
Os visitantes ampliaram a vantagem apenas cinco minutos depois. Adrien Truffert aproveitou um escorregão de Leny Yoro, permitindo que Marcus Tavernier tocasse a bola para o gol vazio. Mais tarde, no segundo tempo, Evanilson confirmou a vitória por 3 a 0.
Carrick luta para permanecer no cargo
A pesada derrota deixa o técnico Carrick lutando para manter o emprego. O Manchester United conquistou apenas duas vitórias nos primeiros 12 jogos da temporada sob seu comando. Com a má fase, o clube ocupa a 16ª posição na tabela da Premier League, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. O Bournemouth, por sua vez, sobe para a 13ª posição após vitórias consecutivas. Agora, o United precisa se preparar para uma difícil viagem a Stamford Bridge, onde enfrentará o Chelsea neste fim de semana.