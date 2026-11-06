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Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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O que vem depois do pedido de desculpas de Álvarez? Cerezo esquenta o duelo pela liderança contra o Barcelona

La Liga
J. Alvarez
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid x Barcelona
Barcelona
Argentina
Espanha

O que o presidente do Atlético de Madrid pediu ao astro argentino?

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Horas antes do confronto que pode redesenhar a liderança do Campeonato Espanhol, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, veio a público com uma mensagem decisiva e inequívoca, dirigida ao seu astro argentino Julián Álvarez: jogue e marque, porque no Metropolitano não há lugar para desculpas, apenas para gols.

O estádio Metropolitano recebe a partida entre Atlético de Madrid e Barcelona no próximo domingo, em um duelo decisivo entre duas equipes separadas por apenas dois pontos na classificação de LaLiga. O Atlético busca a todo custo a vitória diante de sua torcida, o que lhe permitiria tomar a liderança do Barcelona.

E, antes dessa partida, Cerezo falou à imprensa espanhola e discutiu algumas questões relacionadas ao time, expressando grande confiança nas chances de vitória de sua equipe.

E depois do pedido de desculpas?

Julián Álvarez foi uma das figuras centrais da coletiva de imprensa que antecedeu a partida, na qual o atacante argentino disputará um jogo muito especial, e Cerezo quis deixar claro que espera dele uma atuação de destaque dentro de campo.

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08 de nov. de 2026

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Disse o presidente: "É uma partida muito especial para ele, mas acho que ele já pediu desculpas e reconheceu seu erro, e agora o que ele precisa fazer é jogar e marcar gols para o Atlético de Madrid".

Cerezo também foi questionado sobre a possibilidade de Joan Laporta, presidente do Barcelona, perguntar sobre o futuro do atacante argentino durante a partida entre os dois times. Sua resposta foi breve, mas decisiva: "Ele terá sua resposta".

Uma mensagem que pareceu fechar qualquer porta para especulações sobre o futuro de Álvarez, e uma confirmação de que seu lugar natural é no centro do ataque dos rojiblancos.

Satisfação e confiança: a Europa é o desafio

Por fim, Cerezo analisou o desempenho atual da equipe e expressou sua satisfação com a posição do Atlético nas diferentes competições, afirmando: "A verdade é que estamos fazendo uma atuação muito boa, e precisamos melhorar nosso desempenho na Liga dos Campeões. Acho que na Liga dos Campeões, na próxima partida, vamos tentar vencer como de costume, e nos colocaremos em uma boa posição para ficar entre os oito primeiros, se possível".

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