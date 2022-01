O que vem a seguir para Lukaku, Tuchel e o Chelsea após derrota em 'final'?

No último sábado (15), o Chelsea entrou em campo com um único objetivo para seguir na busca pelo título de campeão da Premier League: vencer o Manchester City. Mas o que se viu em campo foi exatamente o oposto. O time de Guardiola dominou os Blues de Tuchel, que praticamente deram adeus ao sonho do troféu, que não vem desde 2017.

O Chelsea, comandado por Tuchel, tinha vencido as últimas partidas contra o Man City na temporada passada, incluindo a histórica vitória que sagrou o time de Londres bicampeão da Champions League, na final em Lisboa.

O que se viu em campo, porém, no sábado, foi muito diferente. Claudicante no torneio doméstico, o Chelsea pouco conseguiu resistir aos atuais campeões da Inglaterra, e o placar de apenas 1 a 0 para os donos da casa não corresponde ao domínio exercido pelos cityzens. Uma prova disso está no fato de que o Chelsea não acertou nenhum chute no alvo na primeira etapa.

Com a derrota em uma partida fundamental para as pretensões de título, o Chelsea agora está 13 pontos atrás do City, que lidera a Premier League com 56 pontos. É possível que os Blues ainda percam a vice-liderança, já que o Liverpool conta com um ponto a menos (42), mas tem duas partidas a jogar ainda.

No começo da segunda etapa, o Chelsea teve uma grande chance nos pés de Lukaku, mas o belga chutou e Ederson conseguiu pará-lo. O centroavante belga é um dos jogadores mais visados dos Blues no momento.

Tudo por conta de uma entrevista polêmica, na qual ele não poupou palavras para elogiar a Inter de Milão e deixou claro que sente vontade de voltar à Itália. A entrevista não caiu bem nos bastidores do clube e também com os torcedores.

Após ser deixado "de gancho" por Tuchel, Lukaku pediu desculpas pelas palavras e disse estar comprometido com o time londrino, mas ficou exposto e "marcado" pelas palavras praticamente seis meses após desembarcar em Londres, pelo valor de 97,5 milhões de libras (algo em torno de R$ 738 milhões).

Desde que voltou ao Stamford Bridge, Lukaku soma oito gols em 21 partidas. Na partida contra o City, muitos torcedores argumentaram que o belga jogou muito isolado e não conseguia participar das jogadas. A visão de Thomas Tuchel sobre o tema é diferente e ele foi direto sobre sua percepção de Lukaku na partida.

"Romelu Lukaku às vezes precisa fazer seu próprio trabalho. Ele perdeu muitas bolas em circunstâncias promissoras e também teve uma grande chance. Claro que queremos servi-lo, mas ele é parte do time e nós podemos ter uma performance muito melhor no ataque", disparou Tuchel após a derrota para o City.

O Chelsea vê o Manchester City cada vez mais perto de mais um troféu do campeonato inglês e agora também já deve se preocupar com a posição entre os quatro primeiros. Arsenal, Tottenham e West Ham fazem boas campanhas e se ganharem seus jogos atrasados, encostam no atual campeão da Europa.

As esperanças de título da Premier League praticamente acabaram no sábado, no Etihad Stadium. Mas uma nova competição, dessa vez pela Liga dos Campeões, promete se acirrar na parte final do campeonato inglês.