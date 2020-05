O que tratamento de Cristiano Ronaldo tem a ver com volta de Mike Tyson ao boxe?

O boxeador, aos 53 anos, está treinando para voltar ao esporte e adotou o procedimento feito pelo atacante

Depois de 15 anos sem lutar, Mike Tyson está voltando ao ringues. Aos 53, o boxeador, além de emagrecer mais de 60kg, usou um tratamento feito por Cristiano Ronaldo e Rafael Nadal para poder voltar ao esporte.

O tratamento, feito com células tronco para prevenir de doenças e acelerar a recuperação de lesões, é definido pelo próprio lutador como "esquisito". O processo vem da coleta de sangue do cordão umbilical de bebês recém-nascidos, da medula óssea ou da gordura corporal e, depois, este sangue é injetado nos atletas.

A intenção é ajudar o corpo a se recuperar naturalmente, sem precisar de cirurgias, uma vez que regenera células danificadas, o que ajuda a reduzir dores e inflamação, a aumentar o fluxo sanguíneo e a promover o crescimento dos tecidos. O tratamento é complexo e relativamente novo, por isso tem um custo muito alto, que varia de US$ 5 mil (R$ 27,2 mil) a US$ 25 mil (R$ 136 mil).

Mais artigos abaixo

Mais times

"Quando eles tiraram meu sangue, estava vermelho. Quando voltou, estava translúcido. Eu quase podia ver através do sangue, e eles injetaram em mim. E estou estranho desde então: eu me sinto equilibrado agora", contou Tyson sobre o procedimento, que segundo o diário inglês The Sun, já foi usado pelo atacante da e pelo ex-número 1 do tênis.

Além do tratamento, para poder voltar ao ringues, Tyson se dedicou aos treinamentos e a uma nova dieta, já que estava bastante acima do peso ideal de um atleta. Agora, o lutador diz estar em sua melhor fase da vida: "Minha mente pertence a alguém que gostava tão pouco de mim que quebrou minha alma, e eu entreguei minha alma por um período de tempo. Seis semanas disso e eu cheguei à melhor forma física que jamais sonhei. A propósito, estou no meio desse processo agora".