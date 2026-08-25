Como informa a Bild, os interessados estão fazendo fila. À frente de todos, o 1. FC Magdeburg estaria batendo à porta por Chavez e, com o Eintracht Braunschweig e o 1. FC Heidenheim, outros dois clubes da segunda divisão também estariam na disputa, diz a publicação.

O Heidenheim pôde observar de perto as qualidades do jogador de 19 anos há pouco tempo. Na vitória por 4 a 2 dos Bayern em amistoso contra o FCH na semana passada, Chavez começou como titular, convenceu e brilhou com uma cobrança de falta perfeita de pouco mais de 20 metros, que ele mesmo sofreu, para fazer o momentâneo 1 a 1.

O Bayern já havia emprestado Chavez uma vez no início de fevereiro, mas no 1. FC Köln, da Bundesliga, o cria do FCB não teve o espaço desejado e somou apenas sete entradas saindo do banco pelo clube. De volta à Säbener Straße, Chavez voltou a chamar atenção durante toda a preparação e deixou boa impressão, mas, diante da enorme concorrência no meio-campo central do recordista alemão, a perspectiva de minutos regulares segue pequena. Por isso, clube e jogador decidiram agora, segundo a Bild , acertar um novo empréstimo até o fim da janela de transferências de verão, no início de setembro.

Thomas Müller e Mats Hummels atraem um grande talento do Bayern de Munique?

Além dos clubes da segunda divisão interessados, a Bild também coloca em pauta outra opção bastante interessante. De acordo com a reportagem, o Estrela Amadora, da primeira divisão de Portugal, também trabalha para se reforçar temporariamente com Chavez. E desde terça-feira é oficial que um grupo de investidores em torno de quatro ex-estrelas do Bayern, Thomas Müller (agora no Vancouver Whitecaps), Mats Hummels (fim de carreira), Yann Sommer (Club Brügge) e Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), adquiriu participação no Estrela Amadora. Segundo o jornal português A Bola, o grupo teria adquirido 90 por cento do capital social por 40 milhões de euros.

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Müller, Hummels e companhia estariam pensados, em primeiro lugar, como investidores com atuação estratégica e devem impulsionar o clube de um subúrbio de Lisboa com sua expertise, seu alcance e sua rede de contatos. A força motriz por trás da entrada desses grandes nomes no clube, ainda relativamente desconhecido internacionalmente, também é Johannes Mösmang, um homem muito conhecido na Säbener Straße. O dirigente de 35 anos atuava desde 2016 como player-manager do Bayern e agora passa a ser presidente do Estrela Amadora.

Quantas vezes Felipe Chavez jogou até aqui pelo Bayern de Munique?

As conexões entre o 15º colocado da última temporada da Liga Portugal e o FCB tendem, portanto, a ser estreitas daqui para frente, o que pode favorecer um empréstimo de Chavez ao Amadora. Além disso, apenas em meados de julho outro talento de meio-campo, Lovro Zvonarek, havia trocado o Bayern pelo Estrela por 1,5 milhão de euros.

Chavez chegou em 2019, aos 12 anos, vindo do FC Augsburg para as categorias de base do FCB, e até agora fez duas aparições de poucos minutos pela equipe principal. Em janeiro de 2026, ele comemorou sua estreia na Bundesliga com uma breve participação na vitória por 8 a 1 sobre o Wolfsburg e, pouco antes do empréstimo ao Köln, também entrou em campo no fim de janeiro, na derrota por 2 a 1 para o Augsburg. Apesar da ainda pequena experiência no profissional, Chavez, filho de mãe alemã e pai peruano, já é jogador da seleção principal do Peru. Em outubro de 2025, o jovem estreou e, na derrota por 2 a 1 para o Chile em amistoso, fez até agora sua única partida pela seleção.