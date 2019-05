O que Sylvinho pode aprender com o desastre de Henry como técnico na França?

Brasileiro chega para treinar a equipe francesa após o fim da Copa América

Quando acabar a , Sylvinho deixará o cargo de auxiliar técnico de Tite e se tornará o novo técnico do Olympique , da . Será seu primeiro trabalho como técnico e ele terá a necessidade de fazer diferente de Thierry Henry, seu ex-companheiro de e , que teve um catastrófico primeiro trabalho no .

Quer ver todos os jogos da Ligue 1 ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Assim como Henry quando aceitou o cargo no Monaco, Sylvinho não tem experiência como técnico ou mesmo de auxiliar em um time da . Henry chegou ao Monaco sem nenhuma experiência em nenhum clube, sua passagem até então tinha sido como auxiliar técnico de Roberto Martínez na seleção da . Já Sylvinho chega para a equipe francesa tendo uma maior experiência como auxiliar técnico de clubes. No passou por , Sport e antes de ir para a e ficar como assistente de Roberto Mancini.

O técnico italiano, inclusive, fez votos pelo sucesso do brasileiro. Mancini destacou sua inteligência e conhecimento do jogo como diferenciais para fazer o Lyon dar certo.

"Ele é um bom técnico e uma grande pessoa. Ele realmente conhece sobre futebol. Eu tenho certeza que ele está pronto e vai conquistar grandes coisas. Quando ele estava na Inter comigo, ele fazia de tudo. O que mais me impressionou é que ele taticamente é muito preparado. Ele vai optar por um jogo ofensivo. Na próxima temporada, o Lyon vai atuar de uma maneira muito legal", falou Mancini.

Sylvinho chega ao Lyon para substituir Bruno Genésio, que fez um bom trabalho, mas acabou sendo visto como uma decepção, exatamente porque em nenhum momento do certame, o Lyon entrou na briga pelo título. Por isso, existe uma grande reformulação sendo feita e isso se evidencia na chegada de Juninho Pernambucano ao clube para ocupar o cargo de diretor esportivo.

Sylvinho provavelmente fará um jogo com muita inspiração nas ideias de Tite na Seleção brasileira. E prezará por posse de bola, imposição de jogo e marcação alta para recuperar a bola o quanto antes.

Uma das coisas que mais deve contar a favor de Sylvinho é sua personalidade mais "pé no chão", como destaca o jornalista francês Robin Bairner. Isso contrasta com um estilo de ser mais difícil de se lidar de Thierry Henry. Aponta-se que um dos principais motivos de seu insucesso no Monaco foi exatamente sua dificuldade em estabelecer um relacionamento bom com os jogadores.

Por mais que ainda não se saiba exatamente como será o trabalho de Sylvinho, é de se destacar que ele seja o único treinador brasileiro nas cinco melhores ligas europeias e pode ser uma porta importante para a chegada de outros, caso se saia bem na nova empreitada.