O que significa e quais as inspirações do logo da Copa do Mundo do Qatar, em 2022?

O logo é inspirado na cultura do Oriente Médio, na paisagem do deserto e faz menção ao troféu da Copa do Mundo

O logo oficial da Copa do Mundo de 2022 no Qatar foi revelado pela Fifa, organizadora do evento, nesta terça-feira (03). O logotipo, inspirado na cultura e paisagens árabes locais e regionais, é descrito como “a visão de um evento que conecta e envolve o mundo inteiro".

O design lembra o troféu da e também incorpora elementos de um xale de lã tradicional, geralmente usado naquela região do Oriente Médio. Confira mais detalhes:

Today we celebrate the historic unveiling of the FIFA World Cup Qatar 2022™ emblem. Feast your eyes! #seeyouin2022 pic.twitter.com/0jttJDcWta — Road to 2022 (@roadto2022) September 3, 2019

Acentuação linguística: Os pontos colocadas acima e abaixo da bola são acentos característicos da língua árabe.

Futebol: O esporte está presente no logo por meio de um símbolo semelhante ao de uma bola, o qual também faz referência para a cultura Árabe.

Troféu da Copa do Mundo: A silhueta também faz menção ao troféu mais conhecido e desejado no mundo do futebol.

Símbolo do infinito e o número 8: O logo de multisignificados representa os oitos estádios onde vão ocorrer os jogos da Copa do Mundo. Já a semelhança com o tradicional símbolo do infinito está ligada às relações humanas que vão ocorrer ao longo do torneio.

Os movimentos de um xale: O topo do logo representa os movimentos elegantes dos xales, peça de roupa comum na determinada região onde será disputada a Copa e usada por diferentes tipos de pessoas e estilos.

Um intrigante objeto em 3D: O logo em movimento pode se revelar um perfeito círculo refletindo para ambos aspectos como o nosso planeta e o futebol.

Elementos decorativos: A padronização floral representa os xales (tradicionais peça de roupa do país) do Qatar, que são importantes elementos da herança local. Baseado na arte Árabe essas decorações refletem a riqueza da cultura do Oriente Médio.

Um tipo de letra com um toque humano: A elegância da caligrafia é inspirada no tipo de letra de um escritor árabe conforme destacado graças a extensa linha entre as letras T e A chamada de “kasheeda”. Outra aspecto árabe é o estilo único da letra Q.

O lançamento ocorreu justamente no Dia da Independência do Qatar. O logo teve imagens projetadas em edifícios e monumentos do país e em alguns lugares do mundo.