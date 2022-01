O que se sabe sobre o suposto interesse do Flamengo no goleiro Neto?

Desde meados de 2020, o Flamengo monitora o mercado de olho em um goleiro. Em 2022, no entanto, essa procura tende a ser mais intensa, uma vez que a diretoria enxerga que será preciso, em breve, reformular a posição.

No momento, o Flamengo conta com cinco goleiros à disposição de Paulo Sousa: Diego Alves, Hugo Souza, Cesar, Gabriel Batista e João Fernando. Diego tem contrato até dezembro e é bem possível que se despeça do clube no final do ano.

Já Hugo Souza encara 2022 como o ano de sua afirmação no clube e em caso de destaque, a diretoria acredita que dificilmente fica por muito tempo no Brasil, uma vez que volta e meia chama à atenção do mercado europeu.

Cesar, por sua vez, deve ter o contrato renovado, mas tanto o clube quanto o próprio goleiro acreditam que uma saída mesmo que por empréstimo seja um bom caminho. Antes da grave lesão que sofreu no joelho na temporada passada, ele estava acertado com o Atlético-GO.

No caso dos demais, há o entendimento de que necessitam mais amadurecimento e uma saída por empréstimo ou até venda, caso apareça algum clube interessado, não está descartada.

Dentro deste panorama, o Flamengo enxerga o goleiro Neto, atualmente no Barcelona, como um grande nome, mas não há nenhuma negociação em andamento com o jogador.

Segundo soube a Goal, a preferência de Neto é seguir na Europa. Na última janela de transferências, ele despertou o interesse de clubes como Arsenal e Tottenham, mas acabou ficando mesmo no time catalão com quem tem contrato até junho de 2023.

O staff do atleta garante que o Barcelona, que vive grande crise financeira, ainda não indicou o que pretende fazer com o goleiro, mas sabe que as portas para uma saída estão abertas.

Neste compasso, o Flamengo apenas observa de longe e só pensará ou não em dar o bote, caso entenda que Neto esgostou todas as possibilidades no Velho Continente.