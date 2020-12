O que são odds: as probabilidades e as estatísticas nas apostas esportivas

Como funciona uma aposta esportiva? De que modo as probabilidades são construídas, também chamadas pelos sites de apostas de odds?

Ano após ano as apostas esportivas estão ganhando mais popularidade em todo o mundo. No isso não é diferente. Principalmente depois que em 2018 o ex-Presidente Michel Temer sancionou o Projeto de Lei 13.756/2018, que legalizou esse mercado e abriu espaço para o país regulamentar as apostas de cotas fixas em todo o território nacional.

Ou seja: é muito provável que até 2022, de acordo com o Projeto, os brasileiros possam realizar apostas esportivas no seu time do coração ou contra o seu rival de forma inteiramente legal. Hoje isso só é possível se as apostas forem feitas em sites hospedados no exterior.

Mas como funciona uma aposta esportiva? Qual o procedimento e os passos realizados por um apostador quando ele coloca um palpite nos resultados dos jogos? De que modo as probabilidades são construídas, também chamadas pelos sites de apostas de odds?

O que são as odds das apostas esportivas?

A melhor forma de entender como funcionam as apostas esportivas é entender qual o papel da probabilidade nesse tipo de jogo. Compreendendo isso também se compreende:

Quais as chances de acertar um palpite ;

; O quanto pode ganhar por aposta feita.

Para que tudo fique claro, pegue como exemplo a partida de Futebol entre e , pela Libertadores da América. O exemplo foi retirado do site de apostas 22bet.

DATA COPA LIBERTADORES + 1 X 2 24/09 Internacional x Grêmio +3 2.42 3.2 2.744

Há três caracteres importantes na imagem: 1, X e 2. O 1X2 é um dos mercados de apostas mais comuns nas apostas esportivas. Significa vitória do time da casa, empate e vitória do time visitante.

O mais importante agora é que abaixo de cada caractere há um número. Esses números são as probabilidades de cada resultado acontecer, as famosas odds. Elas foram determinadas pela própria 22bet, baseando-se em diversos fatores, como:

Quem joga em casa

Momento atual do time na competição e na temporada

Retrospecto de cada equipe se enfrentando

Mas o que as probabilidades querem dizer? De forma objetiva: quanto menor for o número, mais chances existem de aquele resultado acontecer. Logo, quanto maior for a odd em comparação às demais, menor a probabilidade de aquele resultado sair no jogo.

Isso é uma maneira de sempre reconhecer quem é o favorito para levar a vitória quando for apostar no mercado 1X2. E, claro, saber também se não é melhor colocar o palpite no empate!

As odds indicam seus ganhos potenciais

Por outro lado, quanto menor a odd e quanto maior for a probabilidade de o resultado acontecer, menores serão seus ganhos potenciais caso acerte o resultado. Vamos imaginar agora uma aposta de R$ 10 no jogo acima:

do Internacional: R$ 10 x 2,42 = ganho potencial de R$ 24,20

Empate: R$ 10 x 3,20 = ganho potencial de R$ 32,00

Vitória do Grêmio: R$ 10 x 2,74 = ganho potencial de R$ 27,40

O resultado que daria maiores ganhos potenciais seria o empate. Contudo, as chances de ocorrer são menores do que os outros dois de acordo com a avaliação da 22bet. Nesse sentido, se quisesse correr menos riscos, o ideal seria palpitar na vitória do Internacional.

Probabilidade real vs. odds

As odds sozinhas já dão um indício de qual o melhor palpite a se fazer em uma aposta esportiva. Porém é possível descobrir qual a probabilidade real de determinado resultado realmente ocorrer em uma partida de Futebol. O cálculo é bastante simples:

1 / 2,42 = 0,4132 = 41,32%

1 / 3,20 = 0,3125 = 31,25%

1 / 2,74 = 0,3649 = 36,49%

Se você somar todas as porcentagens, chegará no número de 109,06%. Mas o que representa esses 9,06% a mais? Isso é a margem de lucro que o site de apostas, a 22bet, tem em cima desse evento. Portanto repare que as odds das casas raramente serão “justas”, pois elas precisam retirar um percentual para continuarem em funcionamento.

Por que as pessoas fazem apostas esportivas?

As apostas esportivas usam elementos científicos e matemáticos em seu funcionamento. Contudo não são uma ciência exata. Isso é ainda mais evidente se considerar esportes muito dinâmicos, como o próprio Futebol.

Favoritos podem perder inexplicavelmente, enquanto as “zebras” podem dar um show em campo quando ninguém esperava. O “prazer” de realizar apostas em esportes é saber que se está lidando com o imprevisível.

Por isso mesmo as estatísticas nas apostas servem apenas como um norte. Consultar os dados sobre campeonatos, clubes e jogadores auxilia, mas não significa que alguém será bem-sucedido.

Apostar vale a pena se o objetivo é se divertir, sem esperar grandes lucros e fortunas. Qualquer tipo de jogo em que existe dinheiro envolvido pode ser perigoso se não for praticado com maturidade e com atitude responsável.