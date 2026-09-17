Não se tratou apenas do depoimento de um ex-companheiro, mas sim do testemunho de um especialista que viveu ao lado de Mohamed Salah cada detalhe dentro do vestiário do Liverpool.

O astro inglês James Milner, que foi companheiro do Faraó egípcio entre 2017 e 2023, período em que conquistaram juntos sete títulos, revelou o verdadeiro motivo que coloca Salah entre a elite do futebol, ao lado de Cristiano Ronaldo.

Milner afirmou, em um empolgante podcast que gravou com o ídolo do Manchester United Paul Scholes, publicado pela conta "liverpool news" na plataforma "X", ao falar sobre o segredo do destaque de Salah: "Ele era humilde o suficiente para fazer perguntas, pedir opiniões e formar as próprias convicções".

O experiente astro inglês acrescentou: "Ele estava sempre em busca daquilo que lhe desse vantagem, fosse nos aspectos de recuperação física ou de condicionamento, ou até mesmo passando tempo na academia treinando cobranças de pênalti".

Milner continuou, revelando os bastidores do vestiário: "Tivemos muitas conversas sobre isso. Acredito que esse comportamento distingue um jogador de elite. Ele não tinha aquele ego que sugere que sabe tudo; pelo contrário, ele buscava reunir a maior quantidade de informação possível".

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Milner encerrou com uma declaração que resume a mentalidade profissional de Salah: "Ele observava e lia sobre métodos que outros utilizavam, e rapidamente você o vê colocando uma bicicleta ergométrica na piscina de sua casa para usá-la em exercícios de recuperação e coisas do tipo. Ele era obcecado em se tornar melhor".