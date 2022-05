O que sabemos sobre a situação envolvendo Marquinhos, Arsenal e Wolverhampton

Especulação sobre pré-contrato do atacante com Wolves é refutada por São Paulo, Arsenal, agente do atleta e empresa intermediária do negócio

São Paulo e Arsenal chegaram a um acordo por Marquinhos. Os ingleses também já alinhavaram todos os detalhes do vínculo com a joia brasileira. Nos últimos dias, porém, surgiu uma especulação sobre um possível pré-contrato do jovem de 19 anos com o Wolverhampton.

A GOAL consultou as partes envolvidas na situação sobre a história. Ninguém confirma que o atleta assinou um documento para se transferir para o clube do Noroeste da Inglaterra. Todos alegam desconhecer o caso, que ganhou repercussão no Reino Unido nos últimos dias.

A diretoria do São Paulo, o departamento de futebol do Arsenal, o estafe de Marquinhos, liderado pela TFM Agency (antiga Traffic), e os responsáveis por conduzir as tratativas entre Tricolor e Gunners - a OTB Sports - desconhecem um possível pré-contrato do jogador com o Wolverhampton.

Representantes da intermediária do negócio estão em Londres desde a última semana com o intuito de acertar as negociações para a ida definitiva de Marquinhos ao Emirates Stadium. A OTB Sports ajusta os últimos detalhes e pendências burocráticas para que ele vista a camiseta do clube defendido por Mikel Arteta.

A transferência de Marquinhos deve render três milhões de euros (R$ 15,2 milhões na cotação atual) livres de impostos ao São Paulo. O clube optou por sua saída graças à situação contratual do atleta.

O primeiro vínculo profissional de Marquinhos no Morumbi tinha cinco anos de duração, o que é permitido pela legislação brasileira por meio da Lei Pelé. O acordo, contudo, poderia ter um período máximo de três temporadas, conforme a legislação internacional, chancelada pela FIFA. Perto de completar o terceiro ano de contrato, o São Paulo aceitou uma proposta considerada baixa com receio de perder o atleta de forma gratuita.