O argelino Riyad Mahrez se prepara para disputar um novo confronto contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas desta vez com a camisa do Al-Shamal, do Catar, quando as duas equipes se enfrentarem pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, em um teste que traz de volta à memória os duelos anteriores que reuniram o ex-astro do Al-Ahli com o Zaeem.

Mahrez tem um bom conhecimento sobre o Al-Hilal, após tê-lo enfrentado durante sua passagem pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita, deixando sua marca em diversos confrontos, especialmente por meio de assistências e da criação de oportunidades, apesar de não ter conseguido marcar nenhum gol nas seis partidas constantes nas estatísticas apresentadas.

Mahrez: mais assistências do que gols diante do Al-Hilal

De acordo com os números apresentados, Mahrez disputou 6 partidas contra o Al-Hilal com a camisa do Al-Ahli, nas quais marcou zero gols, mas deu 4 assistências, além de ter provocado um pênalti, chegando a um total de 5 participações diretas em gols.

Esses números refletem que o perigo do astro argelino diante do Al-Hilal não está ligado apenas à marcação de gols, mas à sua capacidade de criar oportunidades e gerar soluções ofensivas para seus companheiros, o que torna o seu monitoramento uma tarefa importante para a defesa do Zaeem no próximo confronto.

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A virada do Al-Ahli: a marca mais marcante de Mahrez

Entre os confrontos mais notáveis em que ficou evidente o impacto de Mahrez, está a partida entre Al-Ahli e Al-Hilal que terminou empatada em 3 a 3 em setembro de 2025, depois que a equipe de Jeddah reagiu a uma desvantagem de três gols, em um duelo emocionante que contou com a contribuição do astro argelino na criação de dois gols nos minutos finais, conforme os detalhes constantes no relatório.

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Mahrez também teve uma atuação marcante na semifinal da Supercopa da Arábia Saudita em 2024, quando deu a assistência para o único gol do Al-Ahli na partida, e os números divulgados sobre ele mostraram uma precisão de passe de 86%, além de sua atividade nos cruzamentos e nas bolas longas.

E em outro confronto, em abril de 2025, Mahrez recebeu, de acordo com as estatísticas mencionadas, uma avaliação de 8,9 de 10, após participar de todos os 90 minutos e criar 6 oportunidades de gol, além de ter provocado um pênalti para sua equipe.

Mahrez vai repetir o incômodo ao Al-Hilal com a camisa do Al-Shamal?

A história de Mahrez com o Al-Hilal não se limita aos números positivos, pois ele também enfrentou dificuldades diante da marcação defensiva, entre elas um confronto em outubro de 2024, que viu a redução de seu impacto ofensivo em meio à marcação imposta por João Cancelo, conforme consta no relatório.

E agora, o astro argelino entra no confronto com a camisa do Al-Shamal, do Catar, em meio à expectativa sobre o que poderá apresentar diante de um adversário que conhece bem. Sua capacidade de explorar os espaços e criar oportunidades para seus companheiros será uma das principais armas em que sua equipe poderá se apoiar na tentativa de surpreender o Al-Hilal, que sabe que o perigo de Mahrez não precisa de um gol em seu nome para fazer a diferença.