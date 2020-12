O que pensa Rogério Ceni sobre os garotos da base do Flamengo

Treinador vem optando pelos mais experientes e conhecendo os jovens no dia a dia

Ao desembarcar no , Rogério Ceni acabou optando por jogadores mais experientes e atletas da base, que vinham ganhando oportunidades com Domènec Torrent e agradando a torcida, perderam espaço. Agora, pouco a pouco, o atual treinador vem observando os garotos e volta a dar chance para alguns deles.

Uma das principais críticas a Rogério Ceni em relação a isso foi o fato do jovem Natan, de 19 anos, ter ficado de fora de jogos importantes mesmo em um momento onde atletas mais experientes não correspondiam no sistema defensivo. Para muitos torcedores, o prata da casa passava mais confiança.

Ceni não duvidava do potencial de Natan, mas conhecia muito pouco do zagueiro e optou pela experiencia e, num primeiro momento, por Gustavo Henrique, jogador que ele avalia muito bem.

Além disso, o técnico entende que Natan ainda precisa evoluir, principalmente no jogo áero. Nos últimos dois jogos, contra e , ele ganhou oportunidades, mas não vai surpreender ninguém se voltar ao banco em breve, principalmente contra adversários diretos na briga pelo topo da tabela do .

Ceni sempre deixava claro que precisava conhecer mais dos garotos no dia a dia. No caso de Ramon, outro jogador que agrada muito ao torcedor rubro-negro, o técnico acredita que ele precisa evoluir e que ainda não é capaz de executar com perfeição certos pedidos.

O mesmo vale para Gabriel Noga, que tem uma concorrência ainda maior, já que Rodrigo Caio é títular incontestável e Ceni vê Gustavo Henrique fazendo bem o zagueiro pelo lado direito.

E por falar em lado direito, Matheusinho é outro nome que ainda não inspira tanta confiança a Rogério Ceni ao ponto de, no jogo decisivo contra o , o treinador ter preferido por improvisar Renê a colocar o jovem lateral. Aos poucos, Matheusinho vem sendo mais observado e tenta conquistar a confiança do comandante.

Por outro lado, João Gomes vem ganhando ainda mais moral. Ele foi o substituto de Willian Arão nos dois últimos jogos e, mesmo sendo considerado por Rogério Ceni um segundo volante, cumpriu bem o papel na frente da zaga e ganhou pontos com o comandante. Gomes teve paciencia para ouvir com bastante atenção todas as instruções do treinador durante a última semana.

Outra característica de João Gomes que chamou à atenção foi a personalidade. O garoto não se intimidou em nenhum momento e está muito bem entrosado com os mais velhos.

Quem também vem agradando é Pepê: o meia, inclusive, renovou o contrato por mais seis meses com o Flamengo a pedido exclusivamente de Rogério Ceni. Sem poder inscrever novos jogadores até o final do Brasileirão, ele é um "reforço" pedido pelo técnico.

No gol, Hugo Souza desponta para Ceni como o futuro do Flamengo; de momento, a vaga titular é de Diego Alves e dificilmente deixará de ser até o final desta campanha. O camisa 1 é homem de confiança do treinador o dono indiscutível da posição.

No ataque, com muitas opções, a situação de Rodrigo Muniz fica um pouco mais complicada. O garoto, que voltou de empréstimo a pedido do treinador, deverá ser mais utilizado em 2021, no .

Há outros nomes que Ceni ainda não tem muito conhecimento, como Daniel Cabral, Guilherme Bala, Otávio, Richard Rios entre outros que só devem realmente entrar no radar do treinador no planejamento da temporada 2021.