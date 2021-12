O que os apostadores profissionais esperam da Final da Copa do Brasil

Quem esperava assistir a um jogo equilibrado, tenso, truncado e de pouca bola na rede se frustrou com o atropelo do Atlético-MG por 4 a 0 sobre o Athletico-PR no último domingo (12), com o Galão da Massa passando o trator em Belo Horizonte assim como já havia feito nas semifinais contra o Fortaleza, de forma praticamente idêntica.

Dessa forma, os mineiros, que já eram apontados pelos apostadores profissionais como favoritos ao título, aumentaram consideravelmente as suas chances de enfeitar sua galeria de troféus com mais um título expressivo em 2021, coroando a ótima temporada com a tríplice coroa (Mineiro, Brasileirão e Copa do Brasil).

Consequentemente, as cotações do Galo para erguer o troféu despencaram para @1.002 na Betano, que simbolizam uma probabilidade de 99,8% de chances.Sendo assim, o confronto marcado para esta quarta-feira (15/12), às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, promete pegar fogo e agitar o fim de ano dos apostadores profissionais e amantes do futebol em geral, entre o campeão da Sul-Americana e o campeão do Brasileirão.

Mas do outro lado está um poderoso e aguerrido Athletico-PR, que já marcou a sua temporada com um título internacional ao conquistar a Copa Sul-Americana no mês passado.

Por mais que a situação esteja complicada para o Furacão, quem pode duvidar da equipe que eliminou o Flamengo nas semifinais do principal torneio de mata-mata do país com um triunfo por 3 a 0 em pleno Maracanã?

Para se sagrar campeão, o Rubro-negro paranaense precisa vencer por pelo menos cinco gols de diferença, porém, qualquer triunfo pela quantidade exata de quatro gols levará a decisão para as penalidades máximas, uma vez que não há gol qualificado fora de casa na Copa do Brasil.

Prováveis escalações e desfalques

O Athletico-PR entrará em campo buscando um feito histórico, caso consiga a façanha de devolver a goleada sobre o Atlético-MG, naquela que seria a maior virada já registrada em finais da Copa do Brasil, mas o técnico Alberto Valentim terá problemas para escalar os seus 11 titulares.

Além dos desfalques já conhecidos que não atuaram no jogo de ida, o treinador ainda perdeu o experiente zagueiro Thiago Heleno para esta quarta-feira, com o defensor tendo de cumprir suspensão automática após levar cartão amarelo em Belo Horizonte.

A boa notícia é o retorno do lateral-direito Khellven, que volta a ficar à disposição do elenco e deve ser relacionado para o duelo decisivo.

A provável escalação do Athletico-PR tem: Santos; Nicolas Hernandez, Zé Ivaldo e Pedro Henrique; Abner, Léo Citadini, Erick, Marcinho (Khellven), David Terans, Nikão e Renato Kayser.

E o Atlético-MG, do técnico Cuca, deve manter a base titular que atuou no Mineirão, com a exceção do atacante Diego Costa, que sequer viajou junto com a delegação para tratar de sua lesão sofrida no jogo de ida, quando deixou o gramado ainda no primeiro tempo para a entrada do chileno Eduardo Vargas, que marcou dois gols e deve substituí-lo novamente.

Outra opção viável é a entrada de Nacho Fernández para fortalecer o meio de campo. Sendo assim, a tendência é de que o Galo seja escalado com: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Hulk, Eduardo Vargas (Nacho Fernández) e Keno.

Confira abaixo algumas dicas dos apostadores profissionais para o 2º duelo da final da Copa do Brasil:

Mais de 2.5 gols - @2.15 na Betano

Assim como recomendamos em todos os quatro jogos das semifinais e também no jogo de ida desta decisão, o mercado “Mais de 2.5 gols” se mantém como uma excelente alternativa para apostas pré-jogo.

Comandados por Alberto Valentim, o Furacão entra em campo motivado por atuar em sua casa, estar mais habituado ao gramado sintético e precisar reverter uma desvantagem de quatro gols para erguer a taça, sendo motivos mais do que suficientes para se lançar ao ataque sem medo de ser feliz.

Já o técnico Cuca, pelo lado do Atlético-MG, pode até se dar ao luxo de adotar uma postura mais cautelosa em comparação ao jogo de ida, mas a busca pelo setor ofensivo está no DNA do time, que foi inteiramente montado para isso e não sabe o que é passar em branco desde o dia 30 de outubro, na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, pelo Brasileirão. De lá pra cá foram 11 partidas realizadas e 27 gols anotados.

Portanto, a expectativa dos apostadores profissionais é de que tenhamos pelo menos três gols na somatória deste duelo entre duas equipes de ataques poderosos atuando em um cenário propício à gols, com totais condições de cumprirem esta linha de 2.5 sem maiores dificuldades.

Athletico-PR para vencer ou empatar o jogo - @1.75 na Betano

Outra opção interessante para se apostar previamente é na dupla chance, considerando a falta de obrigatoriedade do Atlético-MG em vencer para ficar com o título, fica difícil acreditar que o Galo vai conseguir superar o Athletico-PR novamente em plena Arena da Baixada.

Vale ressaltar que o atual campeão da Sul-Americana conta com um plantel competitivo e qualificado o bastante para bater de frente com qualquer clube do continente e o revés por 4 a 0 aparenta ser mais um ponto fora da curva, num dia pouco inspirado, do que a real distância técnica entre paranaenses e mineiros.

O fato de precisar correr atrás de um imenso prejuízo, automaticamente torna o Furacão numa alternativa atraente para quem pensa em investir com expectativa de retorno alto, tendo cotações que podem triplicar o valor investido, no entanto, o mercado de “Dupla Chance” nos dá a oportunidade de lucrar sem precisar acertar exatamente o resultado final.

A tendência é de que o Furacão tome a iniciativa do confronto em busca de uma remontada milagrosa e, independente de conquistar o troféu ou não, as chances de os donos da casa ao menos evitarem um novo revés são animadoras.