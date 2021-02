O que o VAR de Vasco x Internacional falou sobre o gol de Rodrigo Dourado?

Após análise do material concedido pela CBF, clube carioca está convicto de que houve impedimento no primeiro gol marcado pelo Colorado

O Vasco pediu a impugnação da partida contra o Internacional, que contou com pane do VAR no lance que resultou no gol Colorado, de Rodrigo Dourado. E após analisar o material que recebeu da CBF, a diretoria do clube está confiante de que pode realmente conseguir a anulação do jogo.

No lance em questão, em partida disputada no último dia 14 de fevereiro, o Internacional teve falta marcada a seu favor e lançou a bola na área. Rodrigo Dourado, em posição duvidosa, empurrou para o fundo das redes e abriu o placar para o Inter, que saiu de campo com vitória por 2 a 0.

O lance estava sendo checado pelo árbitro de vídeo, contudo, uma pane tecnológica no VAR impediu que a equipe de arbitragem tomasse uma decisão concreta. Com a análise inconclusiva, permaneceu a decisão de campo, que havia dado o gol para o Colorado.

Então, o Vasco, que precisa de um verdadeiro milagre para não ser rebaixado à Série B, entrou com um pedido de impugnação da partida, se sentindo prejudicado pela falha no sistema do VAR.

E depois de analisar o material audiovisual recebido pela CBF, a diretoria do Gigante da Colina está ainda mais confiante de que conseguirá fazer com que o jogo seja anulado.

O que o VAR falou sobre o gol de Rodrigo Dourado?

No entendimento do Vasco, as linhas traçadas para a análise de impedimento e a comunicação entre a equipe de arbitragem - o árbitro de vídeo (José Cláudio Rocha Filho-SP), os técnicos que coordenam o equipamento e o árbitro de campo (Flávio Rodrigues de Souza-SP) -, deixam clara a posição irregular de Rodrigo Dourado.

Em diversos momentos, frases como "A linha tá pegando a sombra do campo. Não tem como, a gente tem que definir?" mostram que a equipe técnica se mostra desconfortável com a posição das linhas.

Além disso, os representantes do Vasco que ficaram responsáveis pela apuração do caso entendem que, após o quarto minuto do vídeo cedido pela CBF, uma das pessoas envolvidas na operação do VAR afirma: "Pode definir". Isso se dá exatamente depois que a linha vermelha foi traçada sobre o ombro de Dourado, do Inter, e outra azul no pé de Ricardo Graça, do Vasco.

Então, poucos segundos depois de lamentar que "Tecnicamente a linha não tá boa", a equipe técnica manda o árbitro Flávio Rodrigues de Souza validar o gol.

Vasco vê "impedido claro" em gol de Rodrigo Dourado, do Internacional, e vai ao STJD alegando "erro de direito".



Em comunicado oficial após contato com o GE, o clube afirma que tem em mãos um "material fático e probatório" que será encaminhado ao STJD ainda nesta quinta (25), objetificando "erro de direito" contra o clube.

Confira na íntegra a nota emitida pelo Vasco:

O Club de Regatas Vasco da Gama confirma que recebeu, na noite desta terça-feira (23), material de áudio e vídeo do VAR referente à partida Vasco da Gama x Internacional, realizada no dia 14/02/2021, válida pela 36ª rodada do campeonato brasileiro de futebol.

O conteúdo audiovisual foi analisado pelos departamentos de Futebol, Jurídico e de Tecnologia do Clube. As imagens mostram de maneira incontestável a posição de impedimento do jogador Dourado do Internacional no lance em questão, prejudicando o Vasco da Gama de forma irreparável na partida. Mais ainda, mostra que as linhas do VAR foram aplicadas e confirmaram o impedimento, reconhecido inicialmente pelo árbitro de vídeo, que, em seguida, de maneira açodada e temerária, confirma o gol ilegal do Internacional.

Esse material fático e probatório será utilizado na manifestação jurídica do Vasco a ser entregue nesta quinta-feira (25/02) ao STJD, provando de maneira clara e objetiva o erro de direito contra o Vasco, cujo resultado não pode ser outro, além da impugnação da partida.

Na sua manifestação junto ao STJD hoje o Clube reforçará a solicitação do conteúdo do VAR anterior ao apito inicial (pré-jogo) que até o momento não foi disponibilizado.

E agora?

O Departamento Jurídico do Vasco já definiu sua estratégia para impugnar a partida. Caso tenha êxito no caso, os três pontos que o Inter somou com a vitória serão retirados até que uma decisão final seja tomada. Isso pode ser crucial para a permanência dos cariocas na primeira divisão.

Sem a anulação da partida, o Vasco precisa de um verdadeiro milagre para não ser rebaixado, com goleada que nunca aconteceu na história do Brasileirão.