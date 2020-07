O que o Sport precisa fazer para evitar rebaixamento no Campeonato Pernambucano?

Ao lado de Petrolina, Decisão e Vitória-PE, Leão disputa quadrangular contra o rebaixamento

Atual campeão do Campeonato Pernambucano, o Sport vive um drama em 2020. Após encerrar a primeira fase em sétimo lugar, com 11 pontos, o Leão corre o risco de ser rebaixado para a Série A2 do Estadual em 2021.

Com apenas duas vitórias, cinco empates e duas derrotas, a equipe comandada por Daniel Paulista disputará o quadrangular do rebaixamento, que definirá a permanência de dois clubes na primera divisião do Pernambucano.

Após encerrar a primeira fase em sétimo lugar, com 11 pontos, o Sport ao lado de Petrolina, Decisão e -PE disputam o quadrangular do rebaixamento, onde os quatro clubes se enfrentam com apenas jogos de ida e sob sistema de pontos corridos.

Desta forma, o Leão precisa encerrar o quadrangular entre o primeiro e segundo colocado para não ser rebaixado. As duas equipes com menos número de pontos disputarão a segunda divisão do Campeonato Pernanbucano em 2021.

As partidas estão marcadas para os dias 26 e 29 de julho, além do dia 2 de agosto.