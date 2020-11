O que o São Paulo precisa para avançar às semifinais de final da Copa do Brasil

O Tricolor largou na frente do Flamengo na disputa das quartas de final, com Brenner aparecendo de forma decisiva

O não foi superior ao , no primeiro duelo válido pelas quartas de final da Copa do , mas arrancou uma importante vitória por 2 a 1 dentro do Maracanã e sai em vantagem para conseguir a classificação às semifinais.

A partida de ida marcou também a estreia de Rogério Ceni, eterno ídolo são-paulino, como treinador do Flamengo. Em campo, o destaque foi Brenner, autor dos gols pelo lado tricolor – no último deles, no final do encontro, aproveitando erro incrível do goleiro Hugo de Souza.

Além do atacante, Tiago Volpi, em seu centésimo jogo com a camisa do clube, também voltou a aparecer com destaque – e não teve o que fazer no lance que terminou com gol de Gabigol.

Com o triunfo por 2 a 1 obtido no jogo de ida, o São Paulo conseguiu a vantagem do empate para avançar à próxima fase. Vale destacar que a Copa do Brasil não conta mais com o critério de gol qualificado – também conhecido por muitos como “gol visitante”.

Ou seja: empate garante o time treinado por Fernando Diniz na semifinal. A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira (18).