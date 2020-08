O que o futuro reserva para Cristiano Ronaldo e Sarri na Juventus?

Após eliminação nas oitavas de final da Champions League, o destino da dupla motivou questionamentos

Cristiano Ronaldo tentou de tudo e fez dois gols na vitória por 2 a 1 da Juventus sobre o Lyon, mas não foi o bastante para reverter o 1 a 0 sofrido no jogo de ida das oitavas de final da . A queda logo no primeiro mata-mata acabou simbolizando a pior temporada de CR7 nesta década de Liga dos Campeões da Europa. E como consequência, a pressão sobre o treinador Maurizio Sarri também voltou a crescer.

Sob comando de Sarri, que vem fazendo sua primeira temporada com a Juve e tem contrato até 2022, CR7 aumentou o número de gols marcados pelos Bianconeri em relação à sua campanha anterior – com Massimiliano Allegri dando as ordens na área técnica. Mas a relação não foi das melhores, especialmente por uma aparente incompatibilidade na forma como Sarri e Cristiano entendem o futebol: enquanto o italiano foca na posse de bola e privilegia o jogo em equipe, o português é o maior símbolo do poder decisivo de sua individualidade – estamos resumindo muito estes conceitos, evidentemente.

Apesar dos pesares, Sarri e Cristiano se adaptaram. A conquistou o seu nono título consecutivo de sem apresentar o futebol que muitos esperavam ver sob o comando do ex-treinador de e , mas a pressão pelas derrotas na Coppa Italia e já vinha colocando a permanência do treinador em jogo. A eliminação na Champions League, que passa aumentar a espera da torcida juventina para 25 anos desde a última conquista europeia, voltou a colocar em pauta o futuro de Sarri... e o do próprio CR7.

O que esperar do destino de CR7 na Juventus

Visivelmente decepcionado pela eliminação, o presidente da Juventus, Andrea Agnelli, garantiu que o atacante seguirá em Turim: “Ele continua conosco, tenho certeza de que o Cristiano vai jogar pela Juventus na próxima temporada. Ele é um pilar desta equipe”, afirmou para a Sky Sport.

O que esperar do destino de Sarri na Juventus

A situação do treinador, contudo, não parece estar tão definida quanto – apesar de declarações recentes garantindo a sua continuidade. A mesma Sky Sport noticiou que o nome de Simone Inzaghi, da , pode entrar na pauta juventina. Nomes como Mauricio Pochettino, ex- , e do português Sérgio Conceição também foram levantados por outros meios.

E o que Sarri tem a dizer sobre tudo isso? O italiano de 61 anos se mantém, bem do seu jeito, tranquilo quanto à situação. E quando escrevemos “bem do seu jeito” é porque o comandante, ao ser perguntado sobre o tema, não fez questão de esconder um certo mau-humor (característica que muitas vezes rende momentos engraçados e até mesmo certa simpatia por quem cobre sua trajetória).

“Eu não acho que dirigentes de um time de ponta tomariam uma decisão assim baseados em uma única partida”, disse Sarri á Sky Sport. “Eles vão avaliar toda a temporada. Acho este tipo de pergunta [sobre sua continuidade ou não] ofensiva, mas não para mim. É ofensiva em relação aos dirigentes. Eu tenho contrato, vou respeitá-lo e não espero nada”, completou.

O futuro de Cristiano Ronaldo na Juventus reserva expectativas, especialmente de uma campanha melhor na Champions League e até um título europeu. Já o de Sarri será tema de muita especulação até a bola voltar a rolar para a Velha Senhora.