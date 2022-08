O que o Espanhol 22/23 pode mostrar da seleção brasileira na Copa do Mundo

La Liga é, historicamente, palco para alguns dos principais jogadores do Brasil no mundo do futebol

Vai começar a edição 2022/23 do Campeonato Espanhol, a famosa La Liga, um dos certames nacionais mais importantes do futebol mundial e que, tradicionalmente, é palco para vários grandes jogadores brasileiros mostrarem seu talento. Foi assim no passado, com nomes que variam de Ronaldinhos (gaúchos ou fenomenais) a Rivaldo e até Neymar, e segue assim no presente. Vinícius Júnior, Casemiro e Rodrygo estão aí para comprovar.

Se La Liga costuma ser um campeonato atraente por si só, pelas presenças de titãs como Real Madrid e Barcelona (e com um carismático Atlético de Madrid sempre buscando algo a mais), esta percepção ganha um tempero ainda maior em anos de Copa do Mundo. E caso você tenha lido com atenção o parágrafo que abriu este texto, já sabe que no Campeonato Espanhol nós vemos em ação vários dos grandes nomes que vestem a camisa da seleção brasileira.

Pensando no que pode acontecer a partir de novembro, no Qatar, a edição 2022/23 do Espanhol já pode nos adiantar algumas pequenas respostas sobre como o time de Tite pode se comportar em alguns momentos de alguns jogos da Copa do Mundo – haja ansiedade! Mas em primeiro lugar é importante listarmos quais são os principais brasileiros que estarão em ação agora em La Liga.

Os selecionáveis

Getty

Quase metade dos tupiniquins em ação neste Campeonato Espanhol ou fazem ou já fizeram parte da seleção brasileira comandada por Tite. São nove nomes no total, com destaque para os atletas do Real Madrid e para Raphinha, ex-Leeds United, recém-contratado pelo Barcelona.

A lista de selecionáveis em La Liga é composta pelos seguintes jogadores: Vinícius Júnior (Real Madrid), Éder Militão (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Casemiro (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Renan Lodi (Atlético de Madrid), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Felipe (Atlético de Madrid) e Alex Telles (Sevilla).

O que La Liga 22/23 pode nos adiantar sobre seleção?

Getty

Evidente que muita coisa pode acontecer até o pontapé inicial da seleção brasileira no Mundial de 2022. Amistosos serão feitos, treinos e treinos serão realizados por Tite e ainda há sempre um certo fator imponderável – como as temidas lesões. Entretanto, será possível ver em La Liga partes do quebra-cabeça de três setores vitais do Brasil: defesa, meio-campo e ataque.

Embora não tenha status de titular absoluto com a camisa canarinho, Éder Militão já fincou os pés para mostrar sua importância dentro do Real Madrid. No meio-campo, Casemiro segue a comandar os merengues nas mais diferentes facetas do jogo. É um craque e uma liderança.

Getty Images

Já no ataque, teremos uma bela disputa para imaginarmos quem vai conseguir o melhor argumento na batalha pelas pontas: Vinícius Júnior, autor de gol de título de Champions League pelo Real Madrid, já puxou para si o rótulo de candidato a craque, mas ainda temos um Rodrygo que mostra ter estrela nas oportunidades em que é acionado, além de um Raphinha que não demorou para mostrar sua qualidade tanto pelo Brasil quanto na pré-temporada pelo Barça.

O Atlético de Madrid tem jogadores que, assim como o próprio clube faz em La Liga, lutam para provar seu valor em meio aos protagonistas. Matheus Cunha terá chances para convencer Tite de que pode ser o camisa 9 do Brasil no Qatar, enquanto Renan Lodi (lateral-esquerda) e Felipe (zaga) também seguem esperançosos ao menos por uma vaguinha.

Com tantos selecionáveis nas mais diferentes posições do campo, é possível imaginar diferentes cenários acontecendo pelos gramados da Espanha: Casemiro, Rodrygo e Vinícius trocando passes rápidos em direção ao ataque e fazendo gols, Matheus Cunha estufando as redes de cabeça ou em apenas um toque, Renan Lodi dando boas assistências e mostrando fôlego... e por aí vai.

Como costuma acontecer no futebol, muitas são as perguntas e a resposta é aquela coisa: só o futuro pode dar. Mas ver um bom campeonato, com ótimos jogadores em ação, é um bom exercício para imaginarmos o que também pode acontecer com a seleção brasileira na Copa do Mundo.

Os brasileiros no Espanhol 2022/23: Vinícius Júnior (Real Madrid), Éder Militão (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Casemiro (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Renan Lodi (Atlético de Madrid), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Felipe (Atlético de Madrid), Alex Telles (Sevilla), Marcão (Sevilla), Luiz Henrique (Bétis), Willian José (Bétis), Kaiky (Almería), Gabriel Paulista (Valencia), Marcos André (Valencia), Yan Couto (Girona), Vinícius Souza (Espanyol), Fernando (Sevilla), Rodrigo Ely (Almería), Léo Baptistão (Almería), Jonathan (Almería) -- Reinier situação indefinida no Real Madrid, mas pode seguir em La Liga pelo Valladolid.