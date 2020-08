O que o Coritiba precisa para ser campeão do Campeonato Paranaense 2020?

Coxa precisa reverter o placar após a derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR no primeiro jogo da decisão

A edição de 2020 do está muito próxima de conhecer o seu novo campeão. Neste domingo (2), o Athletico-PR venceu o Coritiba por 1 a 0, e garantiu vantagem para o jogo de volta, que acontece na próxima quarta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Couto Pereira. O gol da partida saiu dos pés de Léo Cittadini no fim do jogo.

O que o precisa para ser campeão?

O Coritiba terá que vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis ou por pelo menos dois gols de diferença para conquistar o título.

#ATLETIBA - O primeiro jogo da final do Paranaense terminou 1 a 0 para os adversários. O Coritiba agora vai precisar reverter o resultado em casa, na quarta-feira (05), no Couto Pereira. pic.twitter.com/j5E6lckz7I — Coritiba (@Coritiba) August 2, 2020

Onde assistir a Coritiba x -PR?

O duelo terá transmissão do DAZN. Aqui, na Goal, você poderá acompanhar os lances em tempo real.

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.