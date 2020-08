O que o Bahia precisa para ser campeão da Copa do Nordeste 2020?

Esquadrão de Aço sofreu a virada no duelo contra o Ceará e se complicou para o jogo de volta da finalíssima

A edição de 2020 da está muito próxima de conhecer o seu novo campeão. Nesse sábado (01), o Ceará enfrentou o e venceu, de virada, por 3 a 1, e garantiu uma grande vantagem para o jogo de volta, que acontece na próxima terça-feira (04), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Pituaçu, na Bahia.

A partida de ida contou com Fernandão abrindo o placar para o Bahia. Ainda no primeiro tempo, em um lance bizarro, Fernando Sobral aproveitou a confusão da defesa baiana e empatou a partida. A virada do veio na segunda etapa, com gols de Cleber e Mateus Gonçalves.

Sem a presença do público devido à pandemia do novo coronavírus, os dois jogos da final da Copa do Nordeste acontecerão em campo neutro, no Estádio Pituaçu, na Bahia. Se fosse em tempos normais, o mando do segundo jogo seria do Bahia, na Arena Fonte Nova.

O que o Bahia precisa para ser campeão?

O Esquadrão de Aço começou mal a primeira parte da decisão da Copa do Nordeste. Tomou 3 a 1, de virada, e agora chega para o jogo da terça-feira com um grande problema a resolver.

A única forma de ser campeão diretamente, no tempo normal, é vencendo a partida de volta por três ou mais gols de diferença.

Qualquer derrota, empate ou vitória do Bahia por um gol de diferença dá o título de campeão ao Ceará. Uma vitória do por dois gols de diferença leva o duelo para a disputa de pênaltis.

O grupo comandado por Roger Machado sabe do tamanho do desafio que enfrentará em busca do quarto título da competição. Caso vença, igualará o rival como maior campeão da "Lampions League".

Mudanças de regulamento e gol qualificado

A "Lampions League", como é carinhosamente conhecida, sofreu mudanças no regulamento para essa edição e gerou polêmica pelo fato de a mudança no texto das regras acontecer depois de sorteados os grupos e anunciada a tabela, em novembro de 2019. As alterações dizem especialmente a respeito da fase de mata-mata. Nessa edição, as semifinais foram disputadas por times de grupos diferentes, o que gerou algumas reclamações.

A finalíssima da Copa do Nordeste não conta com gol qualificado, ou seja, o que importa é a soma final dos dois placares, independemente de onde saírem os gols.