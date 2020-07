O que o Atlético precisa para se classificar à semifinal do Campeonato Mineiro?

Time de Jorge Sampaoli precisa vencer para depender apenas de si para chegar à semifinal do estadual

A última rodada do terá duelos decisivos para os dois grandes rivais de Minas Gerais: Atlético e . Os dois times ainda buscam se classificar para a semifinal do torneio, com a situação da Raposa um pouco mais complicada que a do Galo.

Em tese, o time de Jorge Sampaoli só precisa de si para se classificar para a fase final do Campeonato Mineiro. Porém, em caso de tropeço, os atleticanos devem torcer por um tropeço dos cruzeirenses.

O Atlético entra em campo contra a Patrocinense, às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão. No mesmo horário, o Cruzeiro visita a Caldense.

Confira o que o Atlético precisa fazer para se classificar no Campeonato Mineiro

vence a Patrocinense

Vencendo o seu jogo, o Atlético não depende de mais ninguém para garantir sua vaga nas semifinais do estadual. Com os três pontos no Mineirão, o time alvinegro pode alcançar até mesmo o segundo lugar na tabela, dependendo dos resultados de Caldense e .

Atlético-MG empata com a Patrocinense

Caso o jogo do termine empatado, os atleticanos torcem contra uma vitória do Cruzeiro diante da Caldense. Se a vencer (por qualquer resultado), o Alvinegro fica de fora dos quatro primeiro colocados e, consequentemente, fora das semifinais.

Atlético-MG perde da Patrocinense

É o mesmo cenário se o Atlético empatar: torce contra a vitória do Cruzeiro, por qualquer placar, contra a Caldense para não ser eliminado precocemente do Campeonato Mineiro.