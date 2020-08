O que o Athletico precisa para ser campeão do Campeonato Paranaense 2020?

Furacão vence o Coxa e chega para o duelo decisivo com a vantagem do empate na próxima quarta-feira (5)

A edição de 2020 do está muito próxima de conhecer o seu novo campeão! Na tarde deste domingo (2), o Athletico-PR venceu o Coritiba por 1 a 0, e garantiu vantagem para o jogo de volta, que acontece na próxima quarta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Couto Pereira. O gol saiu dos pés de Léo Cittadini, aos 45 minutos do segundo tempo.

O que o -PR precisa para ser campeão?

Apesar de ter sofrido no primeiro tempo e não ter conseguido finalizar nenhuma vez na direção do gol, o Furacão cresceu de produção e marcou o gol da vitória nos minutos finais na Arena da Baixada.

Com o resultado, O tem a vantagem do empate. Derrota por um gol leva para os pênaltis. Já o Coritiba precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para conquistar o título.

"Todos viram, foi um jogo como decisão, um clássico muito bem jogado. As duas equipes procuraram o gol, procuraram trabalhar a bola. Isso é um fato importante. Lógico que disputas acirradas é um fato normal. Foi um jogo equilibrado. Fico satisfeito com um primeiro resultado, importante, mas nada decidido", analisou Dorival Jr.

Fechando o domingão com a comemoração clássica do Citta!

Boa noite! 🌪️ #SempreMaisFuracão #Paranaense2020 pic.twitter.com/DjAbszGLik — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 2, 2020

Onde assistir a x Athletico-PR?

O duelo terá transmissão do DAZN. Aqui, na Goal, você poderá acompanhar os lances em tempo real.

