Ele estava "muito satisfeito", disse o técnico de 59 anos após o 0 a 0 na Grécia na noite de domingo à RTL, "porque eu sei de onde nós viemos." E Klopp foi além: "Se tivessem me dito há uma semana que poderíamos fazer um primeiro tempo assim, eu não teria acreditado, porque nunca vi algo assim. Os garotos fizeram um jogo incrível."

Principalmente no primeiro tempo em Thessaloniki, a equipe de Klopp, modificada em três posições em relação ao 2 a 0 contra a Sérvia na última quinta-feira, dominou quase à vontade. Faltou apenas uma pitada de precisão na finalização ou no último passe antes dela, como por exemplo com Derry Scherhant, ponta esquerda do Freiburg, que chamou especialmente a atenção.

Além disso, a seleção alemã teve um pouco de azar quando o suposto 1 a 0 de Jonathan Burkardt foi anulado por causa de um toque de mão anterior de Tom Bischof, uma ação que Klopp "teria deixado seguir", mas à qual também não quis dar atenção excessiva.

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Qual é o balanço de Jürgen Klopp desta pausa para jogos de seleções?

Em vez disso, ele fez um balanço de seus quatro primeiros jogos como técnico da seleção e não conseguiu esconder uma certa satisfação e seu contentamento.

"Quanta coisa não foi dita sobre nós, alemães? Como jogamos, do que somos capazes e do que não somos capazes?", disse Klopp. "Mostramos alguns sinais de que conseguimos fazer diferentes coisas melhor do que se acredita no momento. Isso me deixa muito feliz pelos garotos, isso me deixa feliz por todos, porque também queríamos dar esse sinal. Queremos mudar algo, queremos dar o pontapé inicial."

Ele elogiou de forma explícita o seu meio-campo, que, assim como no jogo contra a Sérvia, foi formado pelos volantes Aleksandar Pavlovic e Tom Bischof (ambos do Bayern de Munique) e pelo meia ofensivo Florian Wirtz. Klopp classificou a atuação de Wirtz como "extraordinária".

Como fica a sequência da Alemanha na Liga das Nações?

Nas próximas duas semanas, segundo Klopp, serão analisadas "com toda calma" as quatro partidas disputadas, com dois elencos diferentes.

Em novembro (dias 13 e 16), estão marcados os jogos na Sérvia e em casa contra a Holanda. Para a classificação às quartas de final, a seleção alemã precisa, em princípio, de duas vitórias para ainda ultrapassar a Grécia ou a Oranje.

Mesmo que Klopp vá encarar a tarefa então com um elenco "normal" de 23 ou 24 jogadores, ele lembrou seu mantra de que a "porta está escancarada para todos".