O que mudou nos principais clubes do futebol brasileiro em 2020?

Quem mais contratou? Quem mais perdeu jogadores? A Goal faz um levantamento com os principais clubes do Brasil e as suas mudanças no mercado da bola

A maioria dos times brasileiros voltou às atividades nessa quarta-feira (8). No entanto, não é todo mundo que tem elenco completo para o início de uma nova temporada no país. Em que pese algumas contratações relevantes, clubes perderam nomes de peso durante a janela de transferências.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

A Goal prepara uma lista de mudanças nos clubes. O que perderam os gigantes que disputarão os principais torneios do país em 2020? Veja, abaixo, as principais alterações nos elencos.

-PR

Campeão da Copa do e já garantido na fase de grupos da de 2020, o Athletico Paranaense tinha como prioridade contratar um técnico para substituir Tiago Nunes, que deixou o comando rubro-negro para assumir o . Depois do não de Rogério Ceni, do , Dorival Júnior, ex- , foi o escolhido.

Entre jogadores, o Athletico já tem três reforços no da Bola para 2020: o volante Léo Gomes, que estava no , o atacante Reinaldo, ex- , e o meia Fernando Canesin, que estava no futebol belga. Por outro lado, alguns jogadores já tiveram suas saídas confirmadas, como Camacho e Pedro Henrique, que voltaram para o Corinthians após empréstimos, Marcelo Cirino, que acertou com o futebol chinês, e Marco Ruben, que voltou para o .

A principal mudança do Atlético-MG está no banco de reservas. Rafael Dudamel assumiu a equipe na vaga de Vagner Mancini, que não teve o seu contrato renovado.

O departamento de futebol liberou alguns jogadores que eram considerados relevantes em 2019. Elias não terá o contrato renovado, assim como Leonardo Silva, que deve se aposentar. Luan foi vendido a um clube da segunda divisão do , enquanto Chará foi negociado com o , dos .

O clube fechou com Allan, Mailton, Dylan Borrero e Hyoran até o momento.

Em crise financeira, o Botafogo adotou uma tática que surpreendeu. Antes mesmo da virada do ano, o clube já foi às compras no mercado da bola e está fechado com cinco reforços para a temporada do 2020: Guilherme Santos, Pedro Raul, Ruan Renato, Lecaros e Thiaguinho.

Por outro lado, vários atletas já foram avisados que não terão contrato renovado. Yuri, Gilson, Jean, Rodrigo Pimpão, Kieza, Alan Santos, Arnaldo, Fernandes, Renan Gorne e Victor Lindenberg.

Corinthians

O Corinthians se movimentou bastante no Mercado da Bola e só focou em jogadores que podem chegar com status de titular para esta temporada. Além de fechar com Luan, do , o primeiro grande reforço para 2020, o clube paulista acertou as contratações de Víctor Cantillo, ex- , da , e Sidcley, que pertence ao , da , e ficará por empréstimo no Alvinegro até o fim do ano.

Alguns importantes jogadores já confirmaram saída. Sornoza vai para a , Junior Urso reforçará o e Clayson foi para o . Porém, alguns atletas ainda não definiram o futuro: Ralf e Jadson estão fora dos planos e não têm destino decidido.

Rebaixado para a do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro deverá ter muitas novidades neste mercado da bola, principalmente nas saídas dos jogadores. Com a verba curta, a diretoria terá que colocar em prática o planejamento para enxugar os gastos e reduzir sua folha salarial, o que poderá resultar na despedida de pelo menos alguns medalhões.

Henrique e Egídio vestirão a camisa do , enquanto Marquinhos Gabriel será transferido para o Athletico Paranaense. Na zaga, Fabrício Bruno vai retirar uma ação contra o Cruzeiro e virar reforço do Red Bull . Thiago Neves está em litígio com o clube e não deve seguir.

A única contratação até aqui ainda não foi oficializada. O zagueiro Ramon veio do Vitória, mas o pré-contrato foi feito pela antiga gestão. Por isso, a atual cúpula ainda irá avaliar os documentos e os moldes do contrato antes de fazer o anúncio.

Após uma temporada 2019 estendida, devido à disputa do , o Flamengo começa 2020 com os jovens da base no e, até o momento, duas novidades para o elenco. O atacante Pedro Rocha, que chega por empréstimo de um ano junto ao , da , e o zagueiro Gustavo Henrique, que pertencia ao Santos.

A diretoria ainda conversa para manter o atacante Gabigol. O empréstimo junto à , da , terminou no último dia 31 e o futuro do jogador ainda é uma incógnita. Outra pauta no radar do Fla é a renovação de contrato com o técnico Jorge Jesus, que tem vínculo até o fim de maio.

Fluminense

O Fluminense encerrou uma difícil temporada, mas conquistou o objetivo de se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Para 2020, a diretoria conseguiu renovações importantes da equipe que se classificou para a , mas enfrenta dificuldades em outros casos. Apesar de não ter anunciado nenhum reforço, o Tricolor deve iniciar a temporada com muitas caras novas.

A prioridade do Tricolor era contratar um treinador que dê liga ao planejamento para a próxima temporada. E o agiu rápido: Odair Hellmann é o novo técnico da equipe e participará da análise do elenco, que tem muitos titulares em fim de vínculo.

Indicados ou aprovados por ele chegam o lateral-esquerdo Egídio, os volantes Henrique e Yago Felipe e os atacantes Caio Paulista e Felippe Cardoso. O clube ainda negocia com Hudson, do , e com joias sul-americanas. A ideia é diminuir o elenco profissional e em paralelo criar um time sub-23.

Alguns jovens deverão subir das divisões de base, como Marcelo, Luan, André, Calegari, Martinelli e Wallace, todos com passagens pela seleção brasileira. O Flu também tem interesse no retorno do ídolo Fred, rebaixado com o Cruzeiro.

Grêmio

O Grêmio vai reformar o elenco para a próxima temporada e a estratégia é liberar vagas com ao menos mais seis saídas. Além de buscar reforços no Mercado da Bola, o clube gaúcho pretende promover mais jovens da base para preencher o número total desejado no plantel.

Léo Moura, Felipe Vizeu, Rômulo, Thonny Anderson e André deixam a Arena do Grêmio, mesmo que sem custos. Luan foi vendido ao Corinthians. Em cotnrapartida, somente dois atletas chegaram para o elenco profissional: Victor Ferraz e Lucas Silva.

Mais artigos abaixo

Inter

O passará por uma reformulação. Com Eduardo Coudet, o está em um momento financeiro melhor do que o ano passado, mas ainda sem o poder de realizar grandes movimentos no mercado da bola.

Entre saídas e chegadas são mais de 10 nomes que mudarão o perfil do elenco. A direção do clube promete entregar um time competitivo ao novo comandante, que já indicou e deve receber seu primeiro reforço nos próximos dias. Mas a ideia central é dar mais oportunidades aos jovens das categorias de base.

Até o momento, chegaram três reforços: Musto (volante, -ESP), Eduardo Coudet (técnico, ) e Rodinei (lateral direito, Flamengo).