O que Mourinho está fazendo? Decisão surpreendente antes do dérbi de Madri gera questionamentos

O Real Madrid se prepara para enfrentar o Atlético de Madrid no clássico da capital, no domingo, em meio a uma mudança chamativa na agenda do técnico português José Mourinho, que decidiu adiar sua aparição diante da imprensa para depois do treino da equipe, marcado para a manhã de sábado, em Valdebebas.

O Real Madrid treina às dez e meia da manhã de sábado, enquanto Mourinho realiza sua entrevista coletiva às três e meia da tarde, ou seja, cerca de 5 horas após o fim da sessão de treinamento, um horário incomum se comparado à sua agenda antes das partidas anteriores, tendo em vista que o clássico acontece no estádio Metropolitano, no domingo, às 16h15.

O jornal "Sport" afirmou que essa mudança chama a atenção, especialmente pelo fato de que o intervalo entre o treino da equipe e a coletiva de imprensa coincide com a realização da final da Copa das Confederações sub-20 entre Real Madrid e Santiago Wanderers, que começa no início da tarde de sábado no estádio Santiago Bernabéu.

Interesse evidente de Mourinho pela categoria de base

Desde seu retorno ao comando do Real Madrid, Mourinho tem demonstrado um interesse crescente em acompanhar as equipes de base, tendo feito questão, no dia 5 de setembro, de comparecer à partida do Castilla contra o Juventud Torremolinos no estádio Alfredo Di Stéfano, acompanhado de vários integrantes de sua comissão técnica. Ele também deu a diversos jogadores da academia a oportunidade de aparecer durante o período de preparação e elogiou seus desempenhos.

O técnico português havia falado de forma positiva sobre os jogadores do Castilla, dizendo: "Gosto de todos os jogadores que recebo do Castilla", numa referência ao seu interesse em incorporar elementos da equipe reserva ao time principal.

Essa política surge em meio à ausência de Thiago Pitarch, um dos principais jogadores da equipe de base, na final da Copa das Confederações sub-20, depois de ter entrado no círculo de interesse de Mourinho para o time principal.

As concentrações voltam ao centro das atenções

Mourinho também retomou o assunto da ideia de reunir os jogadores em concentração antes das partidas, uma política da qual lançou mão de forma recorrente durante sua primeira passagem pelo Real Madrid, especialmente antes dos jogos que aconteciam no Santiago Bernabéu.

O técnico português havia esclarecido anteriormente que a questão não está necessariamente ligada a pernoitar juntos, e sim à concentração mental e à preparação para a partida. E disse: "Dormir ou não dormir depende da situação".

Em uma das ocasiões, durante a preparação para o confronto contra o Málaga, o Real Madrid realizou uma reunião tática e os jogadores fizeram a refeição juntos, antes de a maioria deles voltar para suas casas e retomar sua rotina no dia seguinte, o que reflete a flexibilidade de Mourinho ao lidar com esses detalhes.