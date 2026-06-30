Uma nova estatística revelou uma contradição interessante sobre o astro argentino Lionel Messi, que vem brilhando intensamente desde o início da Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Lionel Messi lidera a lista dos artilheiros da atual Copa do Mundo com 6 gols e levou a Argentina à liderança de seu grupo na fase de grupos com aproveitamento perfeito, após conquistar 3 vitórias contra Áustria, Argélia e Jordânia.

A rede de estatísticas “Opta” informou, nesta terça-feira, que Lionel Messi é o jogador que menos correu e menos esforço físico despendeu em toda a Copa do Mundo, mas é o mais eficaz e produtivo na frente do gol.

Ela esclareceu que 618 jogadores (excluindo os goleiros) disputaram 90 minutos ou mais na fase de grupos, acrescentando que Messi é o que menos correu entre esse grupo, com apenas 8,1 km a cada 90 minutos, mas é o primeiro entre o mesmo número de jogadores em número de gols, com 6 gols.



