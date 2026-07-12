O que mais se destacou nas semifinais da Copa do Mundo: França empata com o Brasil... e a Alemanha está bem à frente

A lista dos classificados para as semifinais da Copa do Mundo de 2026 está completa, depois que a Argentina se juntou à França, Espanha e Inglaterra, ao vencer a Suíça por 3 a 1 nas quartas de final, na manhã deste domingo.

As duas partidas das semifinais serão um confronto entre França e Espanha, enquanto a Argentina enfrentará a Inglaterra, em dois jogos muito aguardados que definirão os finalistas.

Leia também

Acordo fechado... Barcelona contrata jovem estrela da Bélgica

Romero revela surpresa sobre seu gol contra o Egito: “Scaloni vai me matar!”

De acordo com a rede francesa “stats foot”, a seleção argentina elevou seu total para 6 participações nas semifinais da Copa do Mundo, consolidando sua posição entre as seleções com maior presença nesta fase ao longo da história do torneio.

A seleção alemã lidera a lista com 12 participações nas semifinais, seguida pelo Brasil e pela França, com 8 participações cada, depois pela Itália, com 7, e pela Argentina, com 6, enquanto Uruguai e Inglaterra dividem o próximo lugar, com 4 participações cada.

A Alemanha foi eliminada da Copa do Mundo atual após perder para o Paraguai nos pênaltis, nas oitavas de final, enquanto o Brasil foi eliminado pela Noruega (2 a 1) nas quartas de final.



