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france Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

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O que mais se destacou nas semifinais da Copa do Mundo: França empata com o Brasil... e a Alemanha está bem à frente

Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
França x Espanha
França
Espanha
Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
Alemanha x Paraguai
Alemanha
Paraguai
England
Argentina
EUA
França
Espanha
Brasil
Noruega
Alemanha
Paraguai

A lista dos classificados para as semifinais da Copa do Mundo de 2026 está completa, depois que a Argentina se juntou à França, Espanha e Inglaterra, ao vencer a Suíça por 3 a 1 nas quartas de final, na manhã deste domingo.

As duas partidas das semifinais serão um confronto entre França e Espanha, enquanto a Argentina enfrentará a Inglaterra, em dois jogos muito aguardados que definirão os finalistas.

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De acordo com a rede francesa “stats foot”, a seleção argentina elevou seu total para 6 participações nas semifinais da Copa do Mundo, consolidando sua posição entre as seleções com maior presença nesta fase ao longo da história do torneio.

A seleção alemã lidera a lista com 12 participações nas semifinais, seguida pelo Brasil e pela França, com 8 participações cada, depois pela Itália, com 7, e pela Argentina, com 6, enquanto Uruguai e Inglaterra dividem o próximo lugar, com 4 participações cada.

A Alemanha foi eliminada da Copa do Mundo atual após perder para o Paraguai nos pênaltis, nas oitavas de final, enquanto o Brasil foi eliminado pela Noruega (2 a 1) nas quartas de final.


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